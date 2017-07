Waldheim. Herausgerissene Sanitärkeramik, abgefetzte Seifenspender, zerstörte Deckenlampen: Im Damenbereich des WC-Hauses an der Zschopaubrücke bietet sich ein Bild der Verwüstung. Unbekannte haben in der öffentlichen Bedürfnisanstalt am Dienstag gehaust, wie die Vandalen.

„Es war am helllichten Tag. Wir können den Zeitraum eingrenzen, in das geschehen sein muss: Zwischen 7 und 15 Uhr“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Möglich ist das, weil die Putzfrau früh um 7 Uhr sauber gemacht hat und bei der Nachmittagsreinigung gegen 15 Uhr die Beschädigungen festgestellt hat. Dazu gehören herausgerissene WC-Becken, der abgerissene Seifenspender und die zerstörte Lampe. Die Schäden kann die Stadt Waldheim noch nicht beziffern. Gleichwohl will Waldheim das öffentliche WC rasch wieder herrichten lassen, sodass es zum Stadtfest fertig ist.

Da sich die Tat tagsüber ereignet hat, hofft der Bürgermeister auf Zeugen, die etwas beobachtet haben können. Sie sollen sich bitte beim Polizeirevier Döbeln, Telefon 03431/ 65 90, oder im Waldheimer Ordnungsamt, Telefon: 034327/ 5 72 55, melden.

Von Dirk Wurzel