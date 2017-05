Hartha. Das vergangene Wochenende hielt für die Mitglieder des Vereins „Jugend aktiv Harthe“ keine guten Nachrichten bereit. Vermutlich zwei Täter vergriffen sich an den Gerätschaften des Trimm-Dich-Pfades im Stadtwäldchen. „Die neuen Stationen des Trimm-Dich-Pfades wurden beschädigt“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ronny Walter. Mit Werkzeugen bewaffnet, zerstörten vermutlich zwei Jugendliche einige der Geräte. „Es wurden Schrauben gelockert und Stangen entwendet“, so Walter weiter. Doch die Täter wurden von aufmerksamen Bürgern gestört. Die wiederum gaben ihre Hinweise an die Polizei weiter. Derzeit ist der Trimm-Dich-Pfad abgesperrt, um alle nötigen Untersuchungen vornehmen zu können. „Wir hoffen, dass die Angelegenheit schnell geklärt wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Bis zum Ende der Woche will der Verein die Geräte wieder in Stand gebracht haben, das heißt, Stangen ersetzen und die gelockerten Schrauben wieder nachziehen. „Wir sind darauf angewiesen, dass Bürger ihre Augen offen halten und auch in Zukunft aufmerksam sind“, hofft der Vereinsvorsitzende.



Von Stephanie Helm