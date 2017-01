Döbeln/Roßwein. Was soll man von Zeugen halten, die betrunken und unter dem Einfluss von Psychopharmaka Opfer eines Verbrechens geworden sein wollen? Diese Frage stellt sich im Prozess um den angeblichen Raub, der sich in den Abendstunden des 21. Januars 2016 in Roßwein ereignet haben soll.

Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für zwei 19-jährige Deutsche. Einem der beiden liegt zur Last, den Endvierziger einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben zu haben und versucht zu haben, ihm das Porte­mon­naie aus der Gesäßtasche zu ziehen – strafbar als Körperverletzung und versuchter Raub. Was der eine nicht schaffte, soll der andere vollendet haben. Sprich, dem angeblichen Geschädigten etwa 30 Meter oberhalb des ehemaligen Hotel Herkules erneut umgestoßen zu haben und die Geldbörse mit 150 Euro gestohlen zu haben – strafbar als Körperverletzung und vollendeter Raub. Außerdem hatte der 19-Jährige noch eine Anklage wegen besonders schweren Diebstahls an der Backe. Er soll in ein Haus in Niederstriegis eingestiegen sein und dort einen Fernseher und eine Spielekonsole gestohlen haben. Im Dezember hatte Jugendrichterin Marion Zöllner einen Mittäter dieser Straftat wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu sechs Monaten Haft mit Bewährung verurteilt. Der hatte in diesem Prozess seinen Komplizen belastet, der nun des Raubes in Roßwein angeklagt ist.

Dieser junge Mann beschuldigt im Prozess vor dem Jugendschöffengericht seinen Mitangeklagten. „Ich stand auf dem Markt und hörte einen Aufschrei. Der Herr D. hat dem F. in den Rücken gehauen, der ist gestolpert. Herr D. sagte: Gib mir Dein Porte­mon­naie. Nachher bin ich hin und wollte helfen“, sagte der Roßweiner. Der Attackierte habe die Hilfe aber abgelehnt. Den Einbruch in das Haus in Niederstriegis gab der 19-Jährige zu.

Bier und Antidepressiva

Folgt man der Einlassung des anderen Angeklagten, hatte der Schubs vorm Hotel Herkules eine Vorgeschichte. „Ich stand mit dem F. am Busbahnhof in Döbeln, als er mich ansprach und eine Zigarette haben wollte. Er war sehr gut dabei mit dem Alkohol. Ich sagte, dass ich nicht mit ihm reden wolle und ignorierte ihn. Im Bus hat er dann gegen mein Fahrrad getreten.“ Er sei in Roßwein an der Hochschule ausgestiegen und mit seinem Rad dann noch zum Markt gefahren, wollte den Endvierziger zur Rede stellen. „Ich habe mir schon gedacht, dass er da aussteigt“, so der junge Mann. Den Schubser räumte er ein, den Raub der Geldbörse stritt er ab.

Viel Zeit und Nerven kostete es, den angeblichen Geschädigten zu vernehmen. Zunächst wollte er gar nichts getrunken haben, dann ein, zwei Bier, dann vielleicht vier Bier. „Das werden ja immer mehr“, sagte Jugendrichterin Marion Zöllner, die Vorsitzende des Jugendschöffengerichtes. Schließlich gab der Endvierziger an, in einer Privatschänke an der Staupitzstraße in Döbeln mehrere Biere getrunken zu haben. Außerdem habe er an dem Tag Psychopharmaka genommen. In Döbeln sei er gewesen, um sich bei Bekannten Geld zu borgen. Dass er an dem Abend nicht ganz alleine war, bestätigte der Fahrer des Busses, mit dem der Mann wieder nach Roßwein zurückgefahren war. Er musste das Fahrgeld aus dem Portemonnaie des Fahrgastes zählen. Ein Polizeikommissar des Döbelner Reviers hatte ebenfalls den Eindruck gewonnen, dass der Mann angetrunken war, als er ihn am Abend des Vorfalles vernommen hatte. In einem war sich der mutmaßliche Beraubte aber sicher: Der Roßweiner, der ihm angeblich nach dem Schubser vorm Herkules helfen wollte, hat ihn beraubt.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel