Döbeln/Chemnitz. Mit Yassine B. steht ein mutmaßlicher Intensivtäter vor Gericht. Und es sind alles keine Bagatelldelikte, die ihm die Staatsanwaltschaft Chemnitz vorwirft. Sondern richtige Verbrechen, wie etwa schwerer Raub, wo der Strafrahmen bei fünf Jahren Haft beginnt. Aber auch der Nötigung, gefährlichen Körperverletzung und des Wohungseinbruchdiebstahls hat die Staatsanwaltschaft den 23-jährigen Marokkaner vor der 6. Großen Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz angeklagt.

Vor allem seine Landsleute und Mitbewohner des Asylheims in Döbeln soll Yassine B. ausgeraubt haben. So zum Beispiel einen 27-jährigen Marokkaner. Dieser radelte gerade von der Schule zurück ins Heim an der Mastener Straße. Auf der Franz-Mehring Straße habe der Angeklagte diesen Mann angehalten, mit dem Messer rumgefuchtelt und ein Mobiltelefon, Marke Samsung Galaxy S 3, für 200 Euro sowie 100 Euro Bargeld geraubt haben. Weil der Angeklagte dabei das Messer als gefährliches Werkzeug verwendet hat, ist das als schwerer Raub angeklagt. Dreier dieser Taten legt die Anklagebehörde dem Mann zur Last.

Der 27-Jährige hatte zudem Ärger im Asylheim mit dem Angeklagten. Der wollte laut Anklage 30 Euro zurück, die er dem Mann geliehen hatte – es sollten Drogenschulden sein, wie sich später in der öffentlichen Hauptverhandlung herausstellte. Jedenfalls habe der Mann die 30 Euro damals nicht passend gehabt, der Angeklagte wollte herausgeben, das glaubte der 27-jährige nicht. So kam offenbar zum Gerangel, der 27-jährige Marokkaner hatte keine andere Wahl, als aus dem Fenster zu springen. Er brach sich dabei den Fuß. Das ist als Nötigung angeklagt.

Aber auch Deutsche wurden laut Anklage Opfer von Yassine B.. So soll er in eine Wohnung an der Döbelner Friedrichstraße eingebrochen sein und habe dort 100 Euro aus einem Holzkästchen gestohlen. Einen 32-jährigen Döbelner habe er nach einem Streit auf dem Parkplatz des Lidl mit einem Fahrradschloss geschlagen. Diesen Zeugen lieferten die Wachtmeister der JVA Zwickau an. Das Schöffengericht am Amtsgericht Döbeln hatte ihn im Mai vergangenen Jahres wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Von Dirk Wurzel