Rosswein

Ob man nicht den alten Speiseraum an der Grundschule Am Weinberg wieder aktivieren wolle, warf Stadtrat Steffen Thiele bei der jüngsten Ratssitzung ein Thema in den Ring, das in Roßwein wahrscheinlich schon den einen oder anderen umtreibt. „Wir haben Probleme mit der Kantine im Freibad, die Gaststätte Hempel hört auf, das Essen für unsere Kindereinrichtungen wird von sonst wo rangekarrt – wäre es nicht sinnvoll, wieder regional zu kochen und von dieser einen Stelle aus dann alle zu beliefern?“, fragte Thiele. „Selbst das Freibad könnte man dann mit versorgen. Und man hätte außerdem auch wieder einen Raum, in dem man Veranstaltungen machen könnte, einen Treffpunkt“, formulierte der SPD-Stadtrat seine Gedanken.

Finanziell nicht darstellbar

Die stießen zwar grundsätzlich auf Zustimmung. Allerdings musste Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) dem Anliegen quasi umgehend den Wind aus den Segeln nehmen. Regional Kochen sei gut und schön, allerdings ließe sich das für die Stadt selbst nur sehr schwer finanziell darstellen. Soll heißen: Die dadurch anfallenden Kosten wären nicht bezahlbar, weder personell, noch was die Investition angehe, die erforderlich wäre, um den Bau zu sanieren. Auch Steffen Thieles Einwand, dass er ja eher den Gedanken gehegt habe, das Gebäude an einen Essensanbieter zu verpachten als dass die Stadt selbst mit ihrem Personal kocht, brachte keine Pluspunkte für das Anliegen. Schließlich hat die Stadt für das Grundschulgelände bereits einen Plan, der den alten Speisesaal-Anbau einschließt. „Vor anderthalb Jahren haben wir beschlossen, dass das Gebäude weg kommt, damit an der Stelle irgendwann die neue Grundschulsporthalle gebaut werden kann“, erinnerte der Bürgermeister.

Hempel geht in den Ruhestand

Zumal ein eventueller regionaler Pächter ja beispielsweise auch das Gebäude der Gaststätte Hempel in der Goldbornstraße nutzen könne. Das Objekt stünde in naher Zukunft zur Verfügung, da der Betreiber in den Ruhestand gehen werde. Geplant war das für 2019. Das zumindest hatte Adalbert Hempel, der mit seiner Frau Eva-Maria fast 30 Jahre lang für Schulen, Kitas und Betriebe der Region gekocht hat, vor einem Jahr in Aussicht gestellt.

Aus gesundheitlichen Gründen ist Adalbert Hempel bereits kürzer getreten, Mittagessen für Kitas wird nicht mehr gekocht. Die Kita Unter den Linden beispielsweise wird jetzt durch die Sozialküche Lommatzsch mitversorgt, die Kita in Gleisberg von Manuela Stoppe, die unlängst die „Küche zum Pförtnerhaus“ in Roßwein eröffnet hat.

Von Manuela Engelmann-Bunk