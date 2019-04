Ehrenberg

Neue Kunstobjekte, eine frische Gestaltung des Gartens, Ruhe für innere Einkehr, Anregung zu eigenem Schaffen – im Refugium von Jens Ossada in Ehrenberg können Besucher vieles finden, auf jeden Fall von jedem etwas in der Dosis, wie jeder es für sich gern annehmen möchte. Der Künstler Ossada öffnet seinen KunstGarten Refugium Ehrenberg für die nächste Saison, und zwar am 1. Mai.

„Es sind einige Skulpturen neu entstanden und ich freue mich darauf, sie jetzt vorstellen zu können,“ sagt der 40-Jährige. Seine Kunstkonzepte leben von der Weiter- und Wiederverwertung von Materialien, die für den Normal-Verbraucher als Abfall oder auch Müll gelten, wobei Ossada die Auffassung vertritt: Abfall, der fällt vielleicht bei der Verarbeitung von Material ab, kann jedoch noch immer zu etwas verwendbar sein - warum nicht auch in einem Kunstobjekt.

Wie diese beschaffen sind und was sich Jens Ossada dabei denkt, können Besucher vom KunstGarten ab dem kommenden Monat persönlich erkunden. Ossada öffnet seinen Garten an der Dorfstraße 95 in Ehrenberg von Mai bis Oktober täglich 9 bis 20 Uhr. Hinter dem Tor beziehungsweise der Holztür tut sich dann für den Gast eine seltsame, nahezu verwunschen wirkende Welt auf. Neue Objekte sind im Garten platziert und einige Bereiche wurden umgestaltet – es gibt demnach Neues zu entdecken.

Von Steffi Robak