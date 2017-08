Regeneinlauf als Brecheisen benutzt: Unbekannter verübt Einbruch in Döbeln

Döbeln. Ein Unbekannter verübte Freitagabend gegen 22.15 Uhr einen Einbruch in an der Schillerstraße in Döbeln. Er nutzte einen gusseisernen Regeneinlauf, warf diesen mehrfach gegen die Haustür eines Mehrfamilienhauses, so dass diese nachgab. Danach brach er eine Wohnungstür auf und durchsuchte die komplette Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro. Erwähnenswert: der Täter sicherte das Loch des entnommenen Regeneinlaufes mit zwei Mülltonnen, so dass keiner hinein treten konnte.

Von daz