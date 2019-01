Region Döbeln

Eine Werberkolonne war in den vergangenen Tagen in der Region unterwegs. Sie klingelten auch in Mietshäusern an der Lommatzscher Straße in Döbeln, wie ein Anwohner berichtete. Unter dem Vorwand, eine Umfrage zum ehrenamtlichen Engagement zu machen, warben sie um Fördermitgliedschaften für den Malteser-Hilfsdienst. „Wir haben so viele Projekte und brauchen dafür Geld. Deshalb suchen wir Fördermitglieder“, bestätigte Beate Schmid, Dienststellenleiterin Chemnitz, den Einsatz der Werber. Die Malteser beauftragten zu diesem Zweck eine Agentur. Für diese zogen die Werber von Haus zu Haus.

Werber fragen auch nach Geld und Wertsachen

Nicht nur in Döbeln, sondern auch in Hartha, Waldheim, Rochlitz und Geringswalde. Dort fielen sie teilweise unangenehm auf. „Deren Auftreten wurde mehrfach als forsch und teils untypisch beschrieben. So sollen die Personen auch nach Geld und Wertsachen in den Haushalten gefragt haben. In einem der Fälle prüft die Polizei, ob es durch Spendensammler zu einem Diebstahl aus einer Wohnung kam“, schreibt Jana Ulbricht, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, in einer Medienmitteilung. Die Pressestelle der Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass die Spendensammler im Auftrag der Malteser unterwegs waren.

Handschellen klickten

Unter ihnen war zudem ein ganz besonderes Früchtchen. Wegen des nassforschen und aufdringlichen Auftretens zweier solcher Spendensammler im Alter von 33 und 35 Jahren hatte ein Rochlitzer die Polizei gerufen. „Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe vorlag. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht“, so Polizeisprecherin Ulbricht. Auch für den Mieter hat der Polizeieinsatz ein womöglich ein strafrechtliches Nachspiel. „Die Beamten waren in der Wohnung auf Konsumutensilien für Betäubungsmittel sowie rund 30 Cliptütchen mit Betäubungsmittelresten aufmerksam geworden.

Die Polizei rät:

„Entscheiden Sie in Ruhe, ob und wann Sie für Projekte oder Organisationen spenden wollen. Lassen Sie sich von Spendensammlern nicht unter Druck setzen. Seriöse Spendensammler können eine Legitimation vorweisen. Fragen Sie bei Zweifeln an der Seriosität selbst bei der benannten Organisation nach oder informieren Sie sich beispielsweise im Internet oder bei einer Verbraucherzentrale über die Organisation.“

Kommentar: Bärendienst für das gute Image Von Dirk Wurzel Was die Malteser-Werber in Döbeln abgezogen haben, grenzt schon an Hausfriedensbruch. Sie schlichen sich in Treppenhäuser ein und klingelten direkt an den Wohnungstüren der Mieter. Freundliches Verhalten war zumindest bei einem dieser Werber Fehlanzeige, der nicht zu wissen schien, dass man fremde Leute ordentlich mit „Sie“ anzusprechen hat und nicht einfach duzt. So ist mir einer dieser Werber selbst unangenehm aufgefallen. Demzufolge ist die Verwunderung über die Polizeimeldung nicht besonders groß, dass unter diesen Leuten gesuchte Kriminelle sind, beziehungsweise waren. Für den Malteser-Hilfsdienst, der eine Agentur mit der Spendensammlung beauftragt hat, dürfte der Einsatz dieser Leute sicher keinen positiven Beitrag zur Außenwirkung leisten. Klar ist es schwierig, Leute für solche Klingelputz-Jobs zu finden. Da melden sich nun mal keine bestens ausgebildeten Hochschulabsolventen, Handwerker oder Facharbeiter, sondern eher die schwer vermittelbaren Teilnehmer des Arbeitsmarktes. Das darf aber keine Ausrede sein. Dem Image des Malteser-Hilfsdienstes hat diese Spensammler-Kolonne einen Bärendienst erwiesen. Da sollte man besser aufpassen, was für Leute man in seinem Namen losschickt.

Von Dirk Wurzel