Region Döbeln: Was nadelt, geht in Flammen auf

Seifersdorf. Die Kiefern abliefern, die Fichten vernichten, die Tannen verbannen... so könnte ein enthusiastischer Poet das Wochenende mit einem – wenn auch holprigen - Vers bedichten. Jedenfalls loderten in vielen Orten Brauchtumsfeuer für den letzten großen Auftritt der als Weihnachtsbaum ausgedienten Nadelgewächse. Die gehen auch nicht einfach so in Flammen auf, sondern dienen noch dazu als heimelige Kulisse für einen geselligen Abend unter freiem Himmel. So war es zum Beispiel bei der Seifersdorfer Feuerwehr der Fall. Da wird auch mal ausnahmsweise etwas länger gefackelt, damit es ringsherum gemütlich werden kann. Gefeuert und gefeiert wurde unter anderem noch in Choren, Gebersbach sowie in Ostrau.

Von Steffi Robak