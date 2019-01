Region Döbeln/Mittelsachsen

Der Winter zeigt an diesem Mittwoch, was in ihm steckt. Anhaltender Schneefall und Temperaturen unter Null sorgen für glatte Straßen. Die Winterdienste sind seit den Nachtstunden rund um die Uhr im Einsatz. Trotzdem gibt es bereits etliche Unfälle und zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Stau am Harthaer Kreuz

Auf der B 175 in Hartha geht zeitweise gar nichts mehr. LKW bleiben auf dem leichten Anstieg hin zur höchsten Erhebung in der Region – dem Harthaer Kreuz – wegen spiegelglatter Straßen einfach stehen. Es gibt Stau. Der Fahrer eines roten Geländewagens half beherzt, als er mit Hilfe seines Autos und eines Abschleppseiles einen schweren Laster über die Kuppe zog. Nahe der Tankstelle am Harthaer Kreuz ereignete sich am Morgen ein Verkehrsunfall. Zwei Pkw touchierten sich, ein Toyota rutschte in den Straßengraben. Es gab Blechschäden. Auch auf der B 169 zwischen Döbeln und Chemnitz kommt es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen, vor allem ab Frankenberg.

Probleme auch auf den Autobahnen

Auch auf den Autobahnen gibt es Schwierigkeiten. Auf der A14 stockte am Morgen der Verkehr unter anderem ab Döbeln-Ost in Richtung Leipzig. Viele LKW-Fahrer versuchen, den 25 Kilometer langen Stau und stockenden Verkehr auf der A4 zwischen Hainichen und Limbach-Oberfrohna zu umfahren, weshalb es auf der A14 ein deutlich höheres LKW-Aufkommen gibt.

Winterdienst seit der Nacht im Einsatz

Die Straßenmeistereien des Landkreises sind in ganz Mittelsachsen im Einsatz. Seit den Nachtstunden sind die Kräfte in Orange auf den Bundes-, Staats- und Kreisstraßen mit 50 Fahrzeuge unterwegs. „Im Dienst sind 100 Mitarbeiter des Landkreises und die gebundenen Fremdfirmen“, erklärt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes. Bisher seien noch keine Straßensperrungen durch die Meistereien veranlasst worden. Allerdings sind wegen Unfällen und querstehender LKW vor allem in Süden von Mittelsachsen mehrere Straßen blockiert.

„Durch den zum Teil starken Schneefall in den vergangenen Stunden können Äste von Bäumen abbrechen und auf die Straßen stürzen“, warnt Kaiser. Besonders betroffen sind die S 185 zwischen Teichhaus und Hermsdorf und die S 211 Klötzerberg zwischen Rechenberg-Bienenmühle und Cämmerswalde. „Die Glättegefahr ist durch die Temperaturen und den anhaltenden Schneefall sehr groß“, warnt Dirk Schlimper vom Referat Straßenbetriebsdienst und Bauwerksverwaltung. Rund 94 Tonnen an Streusalz sind bislang auf die Straßen gebracht.

Anstiege sind Schwerpunkte

Die Mitarbeiter des Döbelner Baubetriebsamtes sind seit Mittwoch früh, 4 Uhr, mit insgesamt vier LKW, vier Multicar und drei Traktoren im Winterdiensteinsatz. Per Hand werden durch zwei Trupps unter anderem Bushaltestellen, Brücken und Fußgängerüberwege beräumt und gestreut. „Nach unseren Informationen sind alle städtischen Straßen im Döbelner Gebiet befahrbar. Schwerpunktbereiche sind naturgemäß die verschiedenen Anstiege, die es im 91 Quadratkilometer großen Stadtgebiet gibt“, erklärt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Probleme mit Schneeverwehungen gab es laut Mettcher bis zum Mittag nicht.

Des einen Leid...

... ist des anderen Freud. Vor allem viele Kinderaugen leuchten wegen der weißen Pracht. In vielen Kindereinrichtungen wird der erste richtige Schnee in diesem Winter für Rodelpartien, Schneeballschlachten und Schneemannbauen genutzt. Viel Spaß beim „Popo-Rutschen“ gab es zum Beispiel in Döbeln-Nord auf dem freigelände des Kinderhauses am Holländer.

Von Olaf Büchel