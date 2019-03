Leisnig/Börtewitz

Kuba, Karibik, Umbruchstimmung – Am Sonnabend beschreibt der Reisereporter Landolf Scherzer in der Kulturscheune von Börtewitz, wie er das Land und die Menschen während seiner Reise erlebte. Kaum dort angekommen, erlebt Scherzer, wie die Menschen auf den Tod von Fidel Castro reagieren und was das Ereignis in dem Land auslöst.

Ein Grenzgänger ist er im wahren wie auch im übertragenen Wortsinn: Landolf Scherzer hat zum Beispiel die ehemalige innerdeutsche Grenze unter die Sohlen seiner Wanderschuhe genommen. Durch Osteuropa war er ebenso zu Fuß unterwegs wie in China. Das Reisen in seiner ursprünglichsten und daher langsamsten, geruhsamsten Art lässt Raum für Begegnungen mit den Menschen, deren Lebensräume Scherzer streift. Ebenso ursprünglich sind die Berichte, die Scherzer in seinen Büchern schreibt über die Begegnungen mit diesen Menschen.

Lesung „Buenos dias, Kuba“, 18 Uhr, Kulturscheune Börtewitz

Von Steffi Robak