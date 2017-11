Rekord: 600 Schuhkartons in Roßwein

Roßwein. Seit Jahren läuft die Aktion Weihnachten im Schuhkarton in Roßwein und Umgebung sehr erfolgreich. 350 bis 400 Pakete packten Spender zuletzt für Kinder in Osteuropa. Dieses Jahr haben sie einen neuen Rekord aufgestellt und den alten gleich um ein Drittel übertroffen. „Wir haben noch nicht ganz genau gezählt, aber es sind um die 600 Kartons“, freute sich Pfarramtsmitarbeiterin Cornelia Fritz-Tag am Sonnabend.

Da kam wieder rund ein Dutzend Gemeindeglieder zusammen, um die abgegebenen Pakete für den Zoll zu kontrollieren. „Wir schauen, dass alles was drin ist, auch neu ist, auf die Haltbarkeit der Schokolade mindestens bis März und das keine Nüsse drin sind wegen Allergien“, erklärt Lina Volkmann. Die 20-Jährige ist beim Kontrollieren fast jedes Jahr dabei und schlägt sich gern den halben Sonnabend dafür um die Ohren. Umso trauriger ist sie, dass diese in neun Jahren gewachsene Tradition nun ein Ende hat. Denn der Verein Geschenke der Hoffnung, der das Projekt ins Leben gerufen hat, will ab kommendem Jahr eine zentrale Kontrollstelle in Berlin einrichten. Daher wurde am Sonnabend das letzte Mal in Roßwein alles aus- und wieder eingepackt. „Das hat immer irgendwie die Weihnachtszeit eingeläutet. Aber sie suchen auch in Berlin viele Helfer. Vielleicht man dann dort mal hin“, meint Lina Volkmann.

Die Helfer genossen jedenfalls den Sortiertag inklusive Pizza-Pause. Und die aussortierten Kleidungsstücke und Süßigkeiten werden nicht weggeworfen. Ein Teil geht über einen Spendensammler in Hainichen nach Litauen, der Rest wird auf der Tombola zum Niederstriegiser Weihnachtsmarkt am 16. Dezember verlost.

Von Sebastian Fink