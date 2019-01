Döbeln

Dieses Jahr 2018 steckt den Feuerwehrleuten der Döbelner Gemeindefeuerwehr mit ihren insgesamt acht Ortswehren sicher noch länger in den Knochen. 327 mal rückten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im vergangenen Jahr aus. Das sind mehr als doppelt so viele Einsätze wie noch im Jahr davor, als die Wehr im ganzen Jahr 2017 nur 153 mal ausrücken musste.

Mit einem nicht genehmigten Lagerfeuer in Geleitshäuser, das von der Autobahn gesehen und gemeldet wurde, begann das Einsatzjahr in der Silvesternacht 2018 um 0.45 Uhr. Der letzte Einsatz 2018 war am 28. Dezember kurz vor vier Uhr, als die Feuerwehr zu einem Rohrbruch in die Bayrische Straße gerufen wurde. „Zumindest hatten die Jungs dieses mal eine ruhige, einsatzfreie Silvesternacht“, sagt Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch.

Dass die Einsatzstatistik 2018 solche Ausmaße annahm liegt zum einen an zwei Daten: Dem schweren Sturm am 18 Januar, bei dem die Feuerwehren der Stadt Döbeln allein zu 28 Einsätzen fuhren. Das zweite Datum ist das Wochenende 9.und 10. Juni. Da war eine schwere Gewitterzelle über Döbeln gezogen, sorgte für Überschwemmungen im gesamten Gemeindegebiet und für 92 Feuerwehreinsätze in 48 Stunden. Schon am Wochenende zuvor hatte die Wehr mit Wasser und Schlamm zu kämpfen, welche die Autobahn 14 und den Ortsteil Choren geflutet hatten. Brandeinsätze bleiben dennoch das Kerngeschäft der Feuerwehr. 123 größere und kleinere Feuer löschte die Wehr und brachte 18 Personen in Sicherheit. Unter den Bränden waren sechs Fahrzeugbrände, zehn angezündete Mülltonnen aber auch sechs Waldbrände als Folge des trockenen, heißen Sommers.

Neben den Einsätzen übten die Feuerwehrleute auch regelmäßig, wie hier im Parkhaus an der Ritterstraße. Quelle: Sven Bartsch

Noch öfter rückten die Kameraden zu Technischen Hilfeleistungen aus: Bei 166 Einsätzen,, darunter auch Unfälle, wurden 17 Menschen gerettet. Aber die Kameraden hatten 2018 auch sieben Tote zu bergen. Neben drei Unfallopfern waren unter den Toten auch vier Suizide.

Zehn Mal half die Döbelner Feuerwehr in umliegenden Gemeinden, wie bei den Waldbränden in Hochweitzschen oder bei ausgelösten Brandmeldeanlagen in Ostrauer Betrieben aus, wo standardmäßig die Döbelner Drehleiter ausrückte.

24 Mal wurde die Feuerwehr aber auch als Schlüsseldienst gerufen, um dem Rettungsdienst die Türen zu hilflosen Menschen zu öffnen. 38 Mal rückte die Wehr nach Fehlalarmen umsonst aus. In 34 Fällen hakten Brandmeldeanlagen. Böswillige Fehlalarmierungen gab es aber keine.

Alles in allem stehen für 2018 satte 3923 Einsatzstunden auf dem Konto der Gemeindefeuerwehr Döbeln. Hinzu kommen noch einmal 2021 Stunden, die für Übungen genutzt wurden. Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch ist deshalb stolz auf seine immer einsatzbereiten Truppenteile. Immerhin stehen in Döbeln und den Ortswehren Limmritz, Beicha, Choren, Ebersbach, Mochau, Lüttewitz-Theeschütz und Töpeln 155 Männer und vier Frauen unterm Helm. Hinzu kommen nochmals 44 Jungen und Mädchen zwischen 10 und 17 in den drei Jugendwehren sowie eine Altersabteilung mit 36 Männern und zehn Frauen.

Im Februar musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, weil in der Givorser Straße in Döbeln-Ost jemand in einem Hauseingang eine Flüssigkeit, vermutlich Buttersäure, verschüttet hatte. Quelle: Sven Bartsch

Die Stadt Döbeln mit Rat und Verwaltung ließ sich auch auf Grundlage dieser Zahlen 2018 nicht lumpen und steckte ordentlich Geld in die Feuerwehren. Für 47 000 Euro bekam Döbelner Wehr ein neues Boot, 40 000 Euro flossen in Ausrüstung und Bekleidung der Feuerwehrleute. In Beicha wurde der Anbau eines neuen Gerätehauses an der alten Schule begonnen und für die Döbelner Wehr ein neues Tanklöschfahrzeug bestellt. Das wollen die Gerätewarte und Mechaniker sowie die Wehrleitung am 22. Januar beim Hersteller Rosenbauer in Luckenwalde zusammenstellen. Geliefert wird es voraussichtlich im August. Geld machte der Stadtrat zudem auch für ein neues Drehleiterfahrzeug locker, das 2020 geliefert werden soll.

Kommentar: Wertschätzung ist Ehrensache Die Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren brach 2018 alle Rekorde. Katastrophen wie der Sturm im Januar oder die schwere Gewitterzelle im Juni zeigten deutlich, wie wichtig die 159 aktiven Männer und Frauen für das Gemeinwohl sind, die Tag und Nacht, an Sonn- oder Feiertagen alles stehen und liegen lassen und in die Einsatzkluft hüpfen, um anderen zu helfen. Die Stadträte haben genau in diesem Jahr einige Großinvestitionen in die Feuerwehren angestoßen und damit den Feuerwehrleuten gezeigt, dass ihnen die Wehr wichtig ist. Runde 1,2 Millionen Euro kosten allein das neue Tanklöschfahrzeug und die neue Drehleiter. Eine halbe Million Euro fließen ins neue Gerätehaus Beicha. Doch neben dem Geld, das Döbeln in die acht Ortswehren in der Stadt und den Ortsteilen investiert, gehört auch eine ideelle Wertschätzung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren. Hier klemmt manchmal noch die Säge. Vor allem bei einigen Bürgern. Den einen ist das Martinshorn zu laut, andere bepöbeln die Retter. Wieder andere triefen im Straßenverkehr und behindern Einsatzkräfte, weil sie zu spät Platz machen oder auf der Autobahn ahnungslos sind, wie eine Rettungsgasse gebildet wird. Hier haben viele Menschen noch Potenzial, die Arbeit der ehrenamtlichen Retter besser zu wertschätzen. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer