Religion in Schwarz und Weiß

Ein Jesus mit Stinkefinger, und das im Religionsunterricht - so etwas gibt es in Leisnig bei Kristin Dorias-Thomas. Mit Schülern der neunten Klasse besuchte die Rektorin der Apian-Oberschule die aktuelle Fotoausstellung in der Kaplanstube der Burg Mildenstein. Dort zeigt Steffi Robak bis 31. Oktober Fotos unter dem Titel „Momente des Erinnerns - Was zu sehen bleibt“.