Döbeln. Zu einem Großeinsatz mit fünf Fahrzeugen und mehr als einem Dutzend Kameraden rückte am Sonnabendvormittag die Döbelner Feuerwehr aus. Allerdings nicht zu einem Notfall, sondern zur Hochzeit ihres Kameraden René Weißbach. Durch Schlauchspalier und mit Martinshorn wurde das Paar nach der Trauung vor dem Döbelner Rathaus begrüßt.

Anschließend musste der Frischvermählte seine Angetraute auf einer Schaukel an der Drehleiter durch einen Slalom-Parcours bewegen, was er letztlich auch meisterte. Einige Schaulustige sahen sich das Spektakel an, das nach 20 Minuten auch schon wieder vorbei war. Für das Hochzeitspaar wird die Erinnerung dagegen ewig bleiben.

Von Sebastian Fink