Waldheim/Marrakesch. Was hat die mittelsächsische Kleinstadt Waldheim mit der marokkanischen Großstadt zu tun? François Maher Presley lebt derzeit dort und schreibt das Vorwort zu einem Buch, das er herausgibt und das im April erscheinen wird und das aus seinen Endrücken entstanden, die er in Waldheim und besonders im dortigen Gefängnis gesammelt hat. Es geht darin um den Strafvollzug in Waldheim und anderen sächsischen Gefängnissen, mit welchen Methoden versucht wird, Straftäter zu therapieren und somit zu resozialisieren. François Maher Presley hatte dazu in Waldheim selbst Gespräche mit Häftlingen geführt, die schwere Verbrechen begangen haben.

Projektidee kam zur 300-Jahr-Feier

„Ich hatte vorher kaum eine Ahnung davon, was sich hinter den Gefängnismauern abspielt. Insofern hat mir mein Aufenthalt in Waldheim inhaltlich viel gebracht, einen enormen Schub gegeben. Ich bin beeindruckt, wie engagiert die Therapie in den Gefängnissen abläuft“, sagt François Maher Presley. Während der 300-Jahr-Feierlichkeiten hatte er an einer Gefängnisbesichtigung in Waldheim teilgenommen und war sehr von der dortigen Modellbaugruppe angetan. Daraus entwickelte sich nun dieses Projekt, bei dem er mit Frank Czerner, der in Mittweida an der Hochschule lehrt und zudem Mitglied des Beirates der JVA in Waldheim ist, ebenso zusammenarbeitet, wie mit verschiedenen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Gefängnisse, Vertretern der Justiz in Dresden, dem Leiter der JVA in Zeithain Mathias Weilandt oder dem Geschäftsführer des IHK Bildungszentrums Gunther Spahn.

Entlassene Häftlinge brauchen Perspektive

Neben einem interdisziplinären und umfangreichen Buch, das mit großartigen Ergebnissen der dortigen Kunsttherapien und Ausbildungsmaßnahmen bebildert ist, findet die Präsentation mit Ausstellung der Objekte im April 2017 in Dresden statt und wird als Wanderausstellung am 5. August 2017 – als Teil des Programms des Waldhimer Stadtfestes – im Rathaus Waldheim vom Bürgermeister zu sehen sein. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) und der Harry Kempf, Direktor der Waldheimer JVA, präsentieren diese Ausstellung. „Es ist wichtig zu verstehen, dass ein entlassener Häftling eine Perspektive braucht in einer Welt, die anders tickt als er es kennt, damit er darin eine Chance hat zu überleben und eben nicht wieder straffällig wird. Das ist nicht allein Auftrag des Gesetzgebers, sondern dient auch der Sicherheit in der Gesellschaft“, sagt François Maher Presley.

Auch Sebastian Gemkow (CDU), sächsischer Staatsminister der Justiz, hat als oberster Hausherr der sächsischen Justizvollzugsanstalten hat für das Buch einen Beitrag beigesteuert.

Von Dirk Wurzel