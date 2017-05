Döbeln. Eine zehnköpfige Familie, darunter acht Kinder, wurden am Sonntagnachmittag aus dem Wohnhaus in der Bahnhofstraße 68, dem ehemaligen Stadtcafé, gerettet. Im Erdgeschoss hatte ein Abstellraum lichterloh gebrannt. Der dichte Qualm zog durch das Treppenhaus bis in die Dachgeschosswohnung, welche die Familie bewohnt. Drei Passanten erwiesen sich dabei als heldenhafte Retter und holten alle Familienmitglieder aus dem Obergeschoss des Hauses, noch bevor die Feuerwehr eintraf. 23 Feuerwehrleute der Feuerwehr Döbeln mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und insgesamt zwölf Leuten, inklusive der Schnell-EinsatzGruppe (SEG) des DRK vor Ort. Organisationsleiter Renee Hänsel kümmerte sich um die Unterbringung in Krankenhäusern. Die komplette Familie mit der schwangeren Mutter und den Kindern (1,4,6,9,11,13,14 und 16 Jahre) wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus Leisnig eingeliefert, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. Das Ordnungsamt der Stadt war vor Ort, um zu klären , ob die Familie danach eine Unterkunft braucht. Die Stadtwerke hatten das Gebäude sicherheitshalber stromlos gemacht. Der Hausbesitzer muss die Elektrik nun erst überprüfen lassen. Die Bahnhofstraße war zwischen dem Wettinplatz und der Volkshauskreuzung bis gegen 19 Uhr gesperrt. Ein Brandursachenermittler der Polizei wurde noch am Abend erwartet.

Von Thomas Sparrer