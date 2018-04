Rieselnder Beton am einstigen Döbelner Kontakt-Kaufhaus

Betonbrocken fielen in der Nacht zum Sonntag aufs Pflaster der Breiten Straße, mitten in Döbelns Innenstadt. In dem Haus der Kowa-Handelsgenossenschaft Döbeln betreibt die Bäckerei Möbius eine Filiale samt Café und Freisitz. Seit Sonntag laufen Sicherungsarbeiten.