Riesenandrang an freier Schule

Döbeln. Emsiges Treiben herrschte am Sonntag auf dem Gelände der Evangelischen Grundschule und des Christlichen Hortes. Traditionell hatte der Christliche Lernraum zum Apfelfest geladen, der in jedem Jahr auch zum Kennenlernen des Lernraumes dient. Dank des sonnigen Wetters waren dieses Mal noch mehr Angehörige und Interessierte gekommen. Nach dem Erntedankgottesdienst lockten vielseitige Angebote von Mitarbeitern und Eltern. So hatte Hausmeister Martin Dally Bausätze für Igelhäuser vorbereitet. Es konnten Schmuckanhänger gebastelt oder Äpfel in Streifen geschnitten werden. Einige hundert Euro wurden beim Basar der zweiten Klassen eingenommen. Für den hatten sich die Eltern zu zahlreichen Bastelstunden gefunden. Selbstgefertigte Handarbeiten, Dekoartikel aber auch Marmelade und Teemischungen fanden schnell Käufer. Die Viertklässler unterdessen versteigerten aus der Kunstwerkstatt zehn ausgewählte Schülerarbeiten. Dabei kamen 290 Euro für den Kirchenbauverein Technitz zusammen. Der enorme Besucherandrang sorgte allerdings an Grill und Kuchenstand für Grenzen. Zehn von Eltern gebackene Kuchen, 170 Roster und 100 Wiener waren gegen 14 Uhr verspeist. Auch die ausgelegten Anmelde-Zettel für die Evangelische Grundschule waren nahezu vergriffen.

Von Thomas Sparrer