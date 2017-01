Zschaitz. Adalbert Jentzsch hat als alter Rocker ein Gefühl dafür, was seine Gäste auf der Bühne sehen wollen. Der als „Adel“ allseits bekannte Wirt des Gasthofs Zur Post in Zschaitz – derzeit der einzige in der Region Döbeln mit bespielbarem Saal – hat über fast 30 Jahre fleißig Telefonnummern gesammelt und kriegt dadurch trotz der verhältnismäßig kleinen Saalgröße immer wieder künstlerische Größen aus Musik, Theater und Kabarett nach Zschaitz.

Den Auftakt in diesem Jahr macht das Rock-Blues-Trio Pasch mit Frontmann Lothar Wilke, der Deep Purple und andere Größen zu Gehör bringt – inklusive Hammondorgel und ausufernder Gitarrensoli. Er steht seit 1988 am Mikrofon, nachdem der Bandgründer (1984) Willie Woigk die DDR verlassen hatte.

Am 25. März geht es mit DDR-Legenden rockig weiter: Die Band Condor von Achim Wache, genannt „Das W“ aus Dresden gehörte seit ihrer Gründung 1980 zu den Gruppen, die der DDR-Führung ein Dorn im Auge waren. 1983 zerfiel die Originalbesetzung, doch Wache machte weiter und hat die Band in neuer Besetzung wiederbelebt. Mit Musik von Renft, The Doors oder U2 will er die Zschaitzer Bühne zum Beben bringen.

DDR-Klassiker, Teil 3: Die Rolling Stones Coverband Tacton, die schon im vergangenen Jahr vor vollem Haus auf der Bühne der Post stand, gibt sich am 29. April erneut die Ehre. „Einmal im Jahr kann man Stones anbieten“, meint Adalbert Jentzsch, der am liebsten nur solche Rockklassiker auf die Bühne lassen würde. Von seinen Gästen hat er sich zu einem Kompromiss überreden lassen. „Ich darf nicht nur Musik anbieten, die mir selbst gefällt, das wurde mir schon gesagt. Aber solche Krawall-Musik wie auf dem Oktoberfest kann ich nicht haben“, sagt er bierernst.

Dabei gehört Humor für Jentzsch immer dazu. Mit dem komödiantischen Urgestein Gunter Böhnke aus Dresden hat er einen derartigen Volltreffer gelandet, dass inzwischen beide Vorstellungen am 19. und 26. März ausverkauft sind. „Eine dritte wollte er nicht. Er sagte, wie du das machst, Adel, weiß ich nicht“, erzählt Jentzsch und lacht. „Böhnke habe ich schon vor über 20 Jahren da gehabt. Zu einigen Künstlern habe ich viel persönlichen Kontakt. So habe ich immer zwei, drei Nummern bekommen und bin nie über die Agenturen gegangen“, erzählt er und lacht wieder.

Und das tut er gern, weshalb er immer wieder bekannte und Nachwuchskünstler aus dem humorvollen Metier einlädt. So wird am 7. Mai das Chemnitzer Kabarett Elfenpein mit seinem Programm „Reisen bildet“ nach Zschaitz kommen. Auch das Grünlichtenberger Theater hat sich für September schon wieder angesagt.

Lustig wird es auch zur Faschingssaison. Am 18. Februar feiert der Zschaitzer Faschingsclub den Auftakt mit dem neuen Programm „Mit Pleiten, Pech und Pannen fliegen die Zschaitzer von dannen“. Weitere Vorstellungen sind am 24. und 25. Februar geplant. Am 19. Februar steigt der Kinderfasching, am 26. für alle Junggebliebenen.

Von Sebastian Fink