Rohbau steht: Fensterfronten bis zum Boden

Was schon steht am Leisniger Hasenberg, lässt die räumlichen Dimensionen erahnen: Ein großzügiger Eingangsbereich mit Aufenthaltsraum für größere Gesellschaften und Blick ins Grüne ist zu erkennen. In jedem der zwölf Patientenzimmer reichen die Fensterfronten bis zum Boden. Bis zum Eröffnung im März sind noch viele Zwischenstationen zu absolvieren.