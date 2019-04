Münchhof

Sich möglichst unbemerkt ins Dorf zurückziehen – das ist offenbar nicht das Ding von Truckern, die mit Herzblut an ihren Zugmaschinen hängen. Und so zog am Sonnabend eine ellenlange Kolonne aus Sattelzugmaschinen stolz hupend durch die Döbelner Region und zog von allen Seiten die Blicke auf sich – sowohl am Kreisverkehr an der Döbelner Oberbrücke als auch auf der Strecke von und nach Münchhof. Denn dort, auf dem Firmengelände des Landwirtschaftsbetriebes Timo Mücke, schlugen die Trucker am Wochenende ihre Zelte – oder besser: Schlafkabinen – auf.

Bereits zum dritten Mal rollten die Trucker mit ihren leistungsstarken Maschinen in den Ostrauer Ortsteil ein – nicht nur, um die auf Hochglanz polierten Fahrzeuge zur Schau zu stellen. Sondern auch, um ein Wochenende unter Gleichgesinnten abseits der mitunter wohl einsamen Straße zu verbringen. Und da Leidenschaft nicht ohne Leid funktioniert, nahmen einige Teilnehmer zuweilen lange Fahrstrecken auf sich, um in Münchhof dabei sein zu können. Nicht nur aus ganz Sachsen, sondern beispielsweise auch aus Brandenburg, Sachen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen kamen sie angeroll. Wobei das für einen Fan der Straße bestimmt gar nicht so leidvoll ist, wie manch einer vermuten mag.

Zur Galerie Zahlreiche Sattelzugmaschinen rollten am Sonnabend beim 3. Truckertreffen in Münchhof vor. Darunter auch viele, die regelrechte Kunstwerke auf ihren Fahrerkabinen hatten. Zum Beispiel ein Bild von den Rolling Stones.

Und Apropos vermuten: Wer vermutet, der Gipfel des Trucker-Geschmacks sind billig gestanzte Nummernschilder mit dem Fahrernamen hinter der Frontscheibe, der sollte sich dieser Klischees entledigen und dringend beim nächsten Treff in Münchhof vorbeischauen. Denn so ein V8-Truck kann nicht nur kraftvoll den Motor aufheulen lassen und hupen, sondern dazu auch noch gut aussehen. Ein Truck mit den lackierten Konterfeis der Rolling Stones? Kein Problem! Kunstvolle Airbrush-Arbeiten, die gekonnt der Kühlergrill verzieren? Auch das gab es am Wochenende zu sehen. Und dazu Party im Festzelt mit Kaltgetränken und Musik. Auf dem Programm standen außerdem noch die Linedancer aus Casabra und die Stimmungskanonen von den Milkauer Schalmeien.

Von André Pitz