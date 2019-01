Döbeln

Über die Werbeaufsteller auf der Döbelner Bäckerstraße ärgert sich Cornelia Proft aus Nossen drei Mal in der Woche. Dann ist sie nämlich in Döbeln mit ihrer 81-jährigen Mutter unterwegs, um sie bei Wegen und Besorgungen zu unterstützen. Die Mutter sitzt im Rollstuhl.

„In der engen Bäckerstraße ist das oft ein Problem. In der Mitte sind die Pferdebahnschienen. Wenn man da mit den Rädern des Rolli reinfährt, ist es schwer, den Rolli wieder herauszubekommen.“ Vor den Geschäften sind Granitplatten verlegt. Doch hier haben auch viele Geschäfte ihre Werbeaufsteller platziert. Cornelia Proft schiebt diese manchmal ein wenig beiseite, um mit dem Rollstuhl und ihrer Mutter die glatten und gut befahrbaren Platten zu nutzen. Kürzlich zog sie sich damit den Unmut einer Geschäftsinhaberin zu. Deshalb fragt sie: „Gibt es denn nicht irgendeine Satzung in Döbeln, die das Aufstellen von Werbung auf Straßen und Gehwegen regelt?“

Satzung schreibt Regeln vor

„Es gibt tatsächlich klare Regeln dafür in Döbeln“, bestätigt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadt Döbeln auf Anfrage der DAZ. Für die Aufstellung von Werbeträgern vor den Geschäften ist eine Sondernutzungserlaubnis notwendig. In der Anlage zu dieser Sondernutzungserlaubnis ist unter anderem vermerkt: „Die mit der Erlaubnis genehmigte Sondernutzung ist so durchzuführen, dass andere Bürger, insbesondere Verkehrsteilnehmer, weder gefährdet noch behindert oder beeinträchtigt werden.“ Und weiter heißt es darin: „Im Gehwegbereich sind eventuell vorhandene Granitplattenflächen für den Fußgängerverkehr frei zuhalten. Eine freie Gehwegrestbreite von mindestens einem Meter ist in jedem Fall zu gewährleisten.“

Thomas Mettcher: „Zu den Aufgaben der städtischen Vollzugsbediensteten gehört es, die Einhaltung der Sondernutzungserlaubnisse zu kontrollieren. Dies geschieht auch regelmäßig. Wir werden diesem erneuten Hinweis natürlich nachgehen und die Situation in der Bäckerstraße überprüfen“, verspricht der Rathaussprecher.

Rollstuhlfahrerin sucht immer wieder das Gespräch

Auch Michaela Hustig, Ortsvorsitzende des VdK-Sozialverbandes in Döbeln und Mitglied im Behindertenbeirat des Landkreises Mittelsachsen, kennt als Rollstuhlfahrerin selbst die Situation auf der Bäckerstraße. „Man muss den einen oder anderen Geschäftsinhaber immer mal wieder darauf hinweisen, die Granitplatten frei zuhalten. Viele halten sich daran. Und wenn ich im Gespräch daran erinnere, stoße ich auch immer auf Wohlwollen. Wer nicht selbst im Rolli sitzt, hat oft einfach nicht den Blick für so was“, sagt sie. Die Perspektive im Rollstuhl sei eine andere. Die recht enge Bäckerstraße als beliebte Einkaufsstraße in Döbeln sei ein Paradebeispiel. Die Geschäfte bringen mit Sitzgelegenheiten, Obstauslagen, Aufstellern und Angeboten auch Leben auf die Straße vor das Geschäft. Doch Mütter mit Kinderwagen oder Rollifahrer haben damit ein Problem. „Wer sich einmal in den Pferdebahnschienen festgefahren hat weiß, dass man da ohne Hilfe nur schwer rauskommt und die glatten Granitplatten eine sichere Alternative sind.“ Deshalb appelliert Michaela Hustig an das Miteinander und daran, dass Nichtbehinderte ab und an mal versuchen sollten, sich in die Perspektive von Gehbehinderten Menschen zu versetzen.

Von Thomas Sparrer