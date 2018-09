Hartha

Spätestens als Ronny Ritze von den zitternden, schwitzenden Babys erzählt, die das teuflische Zeug über die Nabelschnur von ihrer Mutter mitkonsumieren und qua Geburt suchtkrank sind, wird auch den letzten im Klassenraum klar, dass Crystal Meth Leben ruiniert. Still wird es in der 8a, als der Autor von seinen Erfahrungen mit Häftlingen im Jugendstrafvollzug berichtet, von hoffnungslosen Fällen mit irreparablen Schäden.

Bereits zum zweiten Mal ist der Thüringer in der Harthaer Oberschule zu Gast. Schon im letzten Jahr hielt er einen Vortrag in der damaligen 9. Klasse – die Resonanz war rundum positiv, sodass Schulleiterin Kerstin Wille den 38-Jährigen mithilfe des Friedrich-Bödecker-Kreises abermals einlud.

„Jeder von euch wird irgendwann mit Crystal Meth in Kontakt kommen“

Ging es beim ersten Besuch noch allgemein um Jugendkriminalität, stehen dieses Mal die Auswirkungen von Crystal Meth im Fokus. Die Droge kommt seit Anfang des Jahrzehnts vermehrt aus Tschechien über die Grenze und ist derzeit eines der verheerendsten Suchtmittel in Deutschland und auf der Welt.

„Und zu 100 Prozent werdet ihr irgendwann in eurem Leben damit in Kontakt kommen“, wird Ritze zu Beginn der Stunde deutlich. „Sei es, dass es ihr es selbst konsumiert oder andere kennenlernen werdet.“ Noch eindrücklicher wird es, als der ehemalige Buchhändler von René erzählt, der im Gefängnis sitzt und der durch den Konsum von Crystal Meth alles verloren hat: Im Rausch zündete er sein Haus an, das der Maurer erst wenige Jahre zuvor für Frau und Kind mit eigenen Händen errichtet hatte. „Wenn ihr jemanden aus eurer Familie kennt, der Meth-süchtig ist, nehmt Abstand. Wer einmal süchtig geworden ist, ist nur schwer therapierbar. Crystal bringt dich um.“

Interaktive Elemente zur Auflockerung

Sätze wie diese sitzen. Ritze weiß genau, wie seine Aussagen bei seinem jungen Publikum am besten wirken. Damit die bedrückenden Schilderungen nicht zu schwer wiegen, sucht er immer wieder den Kontakt zu den Schülern und baut interaktive Elemente ein. Welche Straftaten begehen jugendliche Straftäter am häufigsten? Wie verhalte ich mich, wenn mich jemand mit dem Messer bedroht und mir das Handy stehlen will? Dazu zitiert er aus weiteren Biografien von jungen Straftätern, die er bei Seminaren hinter Gittern zusammen mit diesen aufgeschrieben und in dem Buch „Texttäter“ veröffentlicht hat.

Sein Auftritt gelingt ihm auch deshalb so gut, weil er mit vielen jugendlichen Ausdrücken den Nerv der Teenager trifft. Die fassen schnell Vertrauen zu Ritze, brechen trotz des ernsten Themas das ein oder andere Mal in Gelächter aus und wagen es, sich innerhalb der Gruppe zu öffnen – etwa als Ritze fragt, wer schon alles gemobbt worden sei.

Gegen das Gangster-Image

„Genau, das ist das Wertvolle an der Veranstaltung – er kann sich eine andere Ansprache leisten als die Lehrer. Das Appellative allein verfängt nicht“, sagt Schulleiterin Wille, die neben dem Besuch von Ritze viele weitere Präventionsangebote in den Schulalltag integriert hat. Ritzes eigene Begründung, er wolle den Kindern zeigen, dass es nicht cool sei, ein „Gangster-Image“ aufzubauen, klingt angesichts seines starken Vortrags fast schon harmlos.

Von Maximilian König