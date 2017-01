Waldheim/Döbeln. Rosenkriege können schmutzig sein und Wellen schlagen. Und diese wiederum vom Familienrecht ins Strafrecht schwappen, wo sie dann unangenehme Vorwürfe freispülen, so dass diese dann öffentlich werden.

Vorwürfe, wie dieser hier: „Der Angeklagte packte den Jungen am Hals und drückte ihn am Schrank hoch, so dass seine Beine in der Luft hingen. Danach ließ er ihn fallen.“ Das legt die Staatsanwaltschaft Chemnitz einem Mittdreißiger aus Waldheim zur Last, der sich dem Tatvorwurf der zweimaligen Körperverletzung an seinem Stiefsohn ausgesetzt sieht. An einem anderen Tag im März 2016 soll der Waldheimer seinen Stiefsohn ebenfalls misshandelt haben. Seit Donnerstag verhandelt nun Jugendrichterin Marion Zöllner. Weil der mutmaßliche Geschädigte ein neunjähriges Kind ist, ist sie dafür als Jugendschutzgericht zuständig.

Ausläufer des Rosenkrieg beschäftigen Gericht zum 2. Mal

„Von der Gewalt ist nichts gewesen. Das ist an den Haaren herbei gezogen, weil das ein Rosenkrieg ist und es ums Sorgerecht geht“, wies der Angeklagte die Tatvorwürfe zurück. Zeugen könnten bestätigen, dass sich ein harmonisches Bild bot, als sie ihn und die Kinder an den Tagen der angeblichen Übergriffe besuchten.

Die strafrechtlichen Ausläufer dieses Rosenkriegs beschäftigten Richterin Zöllner nicht zum ersten Mal. Im Juli 2016 verurteilte sie die Mutter des Neunjährigen wegen Anstiftung zur Sachbeschädigung einer Geldstrafe. Die Frau hatte einen 17-Jährigen dazu gebracht, den Namen und die Telefonnummer der neuen Freundin ihres getrennt lebenden Mannes an den Waldheimer Bahnhof zu sprühen, offenbar um sich an ihm zu rächen.

Die Ex-Frau wiederum sagte nun als Zeugin, dass sie am Abend in der Wohnung war, als sich die zweite Körperverletzung zugetragen haben soll. „Die Mädchen kamen aus dem Zimmer und haben erzählt, dass der Papa den Felix (Name geändert) am Hals gepackt hat“, sagte die Frau. Sie habe dann ihre Schwiegermutter angerufen und diese habe die Polizei verständigt. Die Ermittlungsakte enthält Bilder, die den Hals des Jungen mit blauen Flecken zeigen.

Fehlt den Eltern Unrechtsbewusstsein?

Auch den Neunjährigen hörte Richterin Zöllner als Zeugen, ungewöhnlicherweise in öffentlicher Sitzung. Der Junge bestätigte die Tatvorwürfe. „Hals gepackt“ und „Arschtritt gegeben“ – diese Formulierungen durchzogen seine Aussage. Auf die Frage der Richterin, ob er die Wahrheit sage, antwortete er: „Da können Sie meine Geschwister fragen, die waren dabei.“

Mit weiteren Zeugen setzt Richterin Zöllner den Prozess fort. Sowohl der Angeklagte als auch seine Ex nannten munter weitere Personen, die die jeweilige Version stützen sollen, darunter auch etliche Kinder. „Das ist ein Verfahren, wo familienrechtliche Probleme ins Strafverfahren reingetragen werden. Die Eltern scheinen wenig Unrechtsbewusstsein zu haben, wenn sie hier Kinder als Zeugen benennen“, sagte Richterin Zöllner dazu.

Von Dirk Wurzel