Rossau. Ein 82-Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in einem Waldgebiet bei Rossau tot aufgefunden worden. Es handelt sich dabei um die Person, die bereits seit vergangenem Sonntag vermisst wurde und nach der die Polizei gesucht hat. Die Öffentlichkeitsfahndung ist mit dem traurigen Fund beendet.

Ein Jogger rief am vergangenen Freitag, gegen 17.15 Uhr, die Polizei an, nachdem er in dem Waldgebiet eine leblose Person entdeckt hatte. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des im Rossauer Ortsteil Schönborn-Dreiwerden aufgefundenen Mannes feststellen. Für die alarmierten Beamten bestätigte sich schließlich der Verdacht, dass es sich bei dem Toten um den vermissten 82-jährigen Senior handelt. Nach ihm war in den zurückliegenden Tagen intensiv und mit der Bitte um Zeugenhinweise gesucht worden. Zur Todesursache und zum vermutlichen Todeszeitpunkt macht die Polizei keine Angaben. Hinweise auf eine Straftat gibt es aber nicht, so die Beamten.

Von daz