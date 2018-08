Chemnitz/Döbeln/Rossau

Taufrisch ist diese Anklage nicht. Sie stammt aus dem Jahr 2013. Die Geschichte beginnt aber noch früher, nämlich im Jahr 2004. Damals hatte die Kreissparkasse Döbeln einer Rossauer Immobilien-Firma Kredite über drei Millionen Euro fällig gestellt, wollte das geborgte Geld also auf einen Schlag zurück haben. Die Firma war als Holding organisiert. Die beiden Geschäftsführer der Holding waren laut Anklage auch Mehrheitsaktionäre einer Aktiengesellschaft, um die es im aktuellen Verfahren geht.

Vermögenswerte beiseite geschafft?

Einer der insgesamt vier Angeklagten – ein 53-jähriger Rossauer – soll als ihr „formeller Prokurist“ fungiert haben. Die Kündigung des Kredites durch die Sparkasse Döbeln habe zur Zahlungsunfähigkeit der Holding geführt. Daher entschlossen sich die Angeklagten, so Staatsanwalt Thomas Fischer, „ein sogenanntes vollstreckungssicheres Konstrukt zu entwerfen.“ Der „formelle Prokurist“ der wohnconcept AG ist nun des Bankrottes in Tatmehrheit mit Betrug und Untreue angeklagt, weil er Vermögenswerte beiseite geschafft haben soll, die eigentlich den Gläubigern gehören: Geld und Immobilien. Seine Frau und zwei weitere Angeklagte sind der Beihilfe angeklagt.

Mieter zahlen doppelt

Der Anklagesatz führt sehr unterschiedliche Arten auf, wie die Angeklagten das Geld am Insolvenzverwalter vorbei geleitet haben sollen. Eine betraf die Mieter in Wohnhäusern in Limbach Oberfrohna. Nicht nur dort besaß die Rossauer Holding Wohnungen, sondern auch in Hartha und Geringswalde. Die Limbacher Mieter jedenfalls überwiesen die Miete auf das Konto einer weiteren Firma, der ein 73-Jähriger vorstand. Er gehört zu den drei Beihilfe-Angeklagten. Insgesamt seien rund 150 000 Euro an den Gläubigern vorbei geflossen. Die Mieter glaubten, dass die Zahlungen an die Firma okay seien. „Die Angeklagten wussten, dass sie nicht zum Einzug der Miete auf ein Konto der Thoma GmbH berechtigt waren“, las der Staatsanwalt aus dem Anklagesatz vor. Sie hätten die Thoma Gmbh lediglich dafür genutzt, um den Gläubigern die Mieteinahmen zu entziehen. „Sie nahmen dabei mindestens billigend in Kauf, dass die genannten Mieter durch die DKB-Bank oder den eingesetzten Zwangsverwalter oder Insolvenzverwalter erneut auf Zahlung in Anspruch genommen wurden“, so der Staatsanwalt weiter.

Luft könnte dünn werden

Der Rossauer Immobilienkrimi beschäftigte das Chemnitzer Landgericht schon einmal. Als Kleine Strafkammer verhandelte die Wirtschaftskammer vor sechs Jahren die Berufung des 53-Jährigen gegen ein Urteil des Amtsgerichtes Chemnitz wegen Bankrotts. Es sollte am Ende aber bei den zwei Jahren mit Bewährung bleiben. Bei einer erneuten Verurteilung ist wahrscheinlich eine Gesamtstrafe zu bilden. Dabei könnte die Luft dünn werden für den Angeklagten. Ab zwei Jahren Haft gibt es keine Bewährung mehr.

Von Dirk Wurzel