Rosswein

Aufatmen bei einem großen Teil der Fernsehgucker, die am Netz der Roßweiner Antennengemeinschaft hängen. Tagelang hatte eine Störung im Kabelnetz zahlreiche Bewohner geärgert. Entweder war das Fernsehbild zeitweise ganz weg oder die Qualität ließ zu Wünschen übrig. Etwa drei Viertel der Stadt waren betroffen. Kein Wunder, dass in der zurückliegenden Zeit das Telefon im Büro der „Antenne“ heiß klingelte.

Zweiwöchige Fehlersuche

Knapp zwei Wochen lang bemühte sich Günter Winterlich von der Antennengemeinschaft täglich, durch abschnittsweises Prüfen der Kabel den Fehler zu lokalisieren. „Das Problem war, dass bei Temperaturen über zwei Grad die Störung nicht auftrat. Sobald es kälter wurde, machte sich der Fehler aber bemerkbar. Es musste also damit zu tun haben, dass sich das Kabel bei Kälte zusammenzieht und bei Wärme wieder ausdehnt und sich das auf die offenbar schadhafte Stelle auswirkte“, erklärt Antennen-Chef Günter Winterlich.

Dieser wurde schließlich an der Straße Am Gottesacker fündig. Durch das Messen der Signale in einzelnen Etappen konnte Winterlich feststellen, dass sich der Kabelschaden zwischen den Häusern am Gottesacker 20 und 2 befindet. „In einem Abschnitt ist offenbar der Gehweg zweckentfremdet genutzt worden, durch Befahren mit schwerem Gerät bei Bauarbeiten oder ähnliches. Der Gehweg hat sich abgesenkt, das darunter befindliche Hauptkabel unseres Netzes ist vermutlich beschädigt worden“, erklärt Winterlich.

Freileitung überbrückt kaputte Stelle

Da wegen des Bodenfrostes derzeit nicht geschachtet werden kann, galt es zu improvisieren. Günter Winterlich: „Um unseren Mitgliedern wieder schnell einen guten Fernsehempfang zu ermöglichen, haben wir am Dienstag eine Freileitung entlang der Lampenmasten zwischen Am Gottesacker 20 und Kreuzplatz 19 gezogen. Somit ist die Schadstelle erst mal überbrückt.“ Der Antennen-Chef bedankt sich bei Rudolf Hartl, der unkompliziert den Anschluss des Überbrückungskabels und die Installation eines notwendigen Verstärkers auf seinem Grundstück möglich machte. Zudem habe Hans-Jürgen Schibiak mit einem kleinen Team der Firma Elektro Roßwein geholfen, die Freileitung zu ziehen. Ein Hubsteiger erleichterte diese Arbeit. Die Straße war zeitweise halbseitig gesperrt. Einige Kraftfahrer, so Winterlich, hätten sich durch unangepasste Geschwindigkeit sehr rücksichtslos verhalten. Beim Anschließen des Kabels war für etwa eine halbe Stunde am Dienstagnachmittag das Fernsehbild in den betroffenen Haushalten ganz weg.

Wenn das Erdreich frostfrei ist, soll auf einer Länge von cirka zehn Metern in dem abgesenkten Fußwegbereich Am Gottesacker geschachtet werden, um das defekte Kabelstück gegen ein funktionierendes auszutauschen. Dann kann das Provisorium wieder entfernt werden.

Von Olaf Büchel