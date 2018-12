Roßwein

Die 27-jährige Mieterin verließ am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Wohnung an der Straße „Am Sportplatz“ in Roßwein, ohne die Wachskerzen auf dem Adventskranz zu löschen. Als sie gegen 15 Uhr zurückkam, war die Wohnung, die sich im fünften Stock befindet, völlig verqualmt. Die 27-Jährige erlitt beim Betreten der Wohnung eine leichte Rauchgasvergiftung, die aber durch Rettungskräfte direkt vor Ort behandelt werden konnte.

1000 Euro Schaden am Mobiliar

Die Einsatzkräfte der ausgerückten Feuerwehren fanden kein offenes Feuer vor. Durch starke Rauchentwicklung war die Wohnung voller Qualm. Nach intensiver Lüftung durch die Feuerwehr konnte die Mieterin die Wohnung wieder beziehen. Am Mobiliar war nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro entstanden. Ein Schaden am Gebäude ist demnach nicht eingetreten. Das Haus musste auch nicht evakuiert werden.

Etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungssanitätern die drei Freiwilligen Feuerwehren aus Roßwein, Gleisberg und Niederstriegis mit insgesamt etwa 50 Kameraden.

Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen

Feuerwehr und Polizei weisen immer wieder gerade vor den Weihnachtsfeiertagen darauf hin, Kerzen am Weihnachtsbaum oder am Adventskranz niemals unbeaufsichtigt zu lassen und für den Notfall einen Eimer mit Wasser bereitstehen zu haben.

Von Olaf Büchel