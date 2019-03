Rosswein

Eine Familie zeigt ihren ehemaligen Nachbarn an. Doch das einzige, was nach den Aussagen zurückbleibt, ist vollkommene Verwirrung bei allen Beteiligten. Der gebürtige Leisniger soll in der Silvesternacht 2017/2018 einen Böller aus seinem Fenster geworfen haben, um das damals 13-jährige Opfer mutwillig zu verletzen oder zumindest eine Verletzung in Kauf zu nehmen. Gefährliche Körperverletzung lautet es in der Anklageschrift. Immer wieder ging es in der Beweisaufnahme um die genaue Flugbahn des Knall-Geschosses und den Standort der Geschädigten. Was am Ende der Gesichte übrig blieb, waren fünf Zeugen mit fünf Geschichten.

„Hier passt nichts zusammen“

Jahreswechsel. Der 36-Jährige Roßweiner feiert nach eigenen Angaben mit seiner Verlobten ein entspanntes Silvester. Nur die beiden und das Baby. Gemeinsam stehen sie gegen Null Uhr am Fenster und schauen sich das Feuerwerk an. Auf der Straße vorm Haus knallt die Familie der Geschädigten –Mutter, kleiner Bruder, Tante und die damaligen Partner beider Frauen. Gegen 0.15 Uhr macht sich das Kind übers Babyphon bemerkbar.Der Angeklagte kümmert sich, während seine Freundin telefonierend weiter aus dem Fenster sieht. Soweit die Geschichte von ihm und seiner Verlobten. Die Geschichten derer, die den Roßweiner für schuldig halten, sind da undurchsichtiger. Die Familie des Opfers befand sich nach Null Uhr vor dem Wohnhaus in der Döbelner Straße, indem sie, zusammen mit dem Angeklagten, als einzige Mietparteien lebten. Irgendwann zwischen ein und zwei Uhr morgens knallte es dann. Die inzwischen 14-Jährige bekam einen Feuerwerkskörper ans Handgelenk. Aufschrei und Schrecken waren groß, eine Verstauchung die Folge. Darin sind sich alle einig –wie es dazu kam, eher weniger. Die Staatsanwältin benannte es in ihrem späteren Plädoyer treffend: „Hier passt nichts zusammen.“

Mutmaßungen, Erinnerungslücken, persönliche Fehden

Als Zeugen geladen, waren Mutter, Tante und kleiner Bruder des Opfers. Die Mutter liegt seit längerem mit der Verlobten des Angeklagten im Clinch, beteuert aber, dass das eine mit dem anderen nicht zutun habe. Dann die Geschädigte, die sich kaum mehr erinnert sowie eine Tante, die nach langem Hin und Her, dann doch mit dem Rücken zum Geschehen stand. Sicher waren sie sich dennoch alle: Es kann nur der 36-Jährige gewesen sein. Dazwischen der 11-jährige Bruder, der der Staatsanwältin, wie sie später sagt, „wirklich leid tat“. Der Junge sagte bei der Polizei aus, dass er den Roßweiner beim Knaller-Wurf beobachtete. In der Verhandlung gab er nach intensivem Bohren der Richterin zu, dass das so nicht stimmt. Von da an starrte er die meiste Zeit verunsichert auf den Tisch und verstummte letztlich völlig.

„Wir wissen nicht, was es für ein Knaller war und woher er kam. Man wird das Gefühl nicht los, dass der Angeklagte vors Loch geschoben werden soll und der Junge zur Falschaussage gedrängt wurde“, rekapituliert die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Verteidigung und Richterin sahen das ähnlich. Der Freispruch folgte.

Von Lisa Schliep