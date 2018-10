Rosswein

In der Küche einer Wohnung an der Herrmannstraße in Roßwein war am Sonnabendabend ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr waren dort deshalb gegen 20 Uhr im Einsatz. Die 84-jährige Mieterin hatte den Brand selbst bemerkt und gemeinsam mit einer Nachbarin die Feuerwehr verständigt. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurde die Seniorin zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Bewohner mussten Haus verlassen

Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Nach den Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Von Olaf Büchel