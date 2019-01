Roßwein/Wolfstal

Echtes Kaiserwetter hatten die Roßweiner Heimatfreunde und deren Gäste am Wochenende bei der Eröffnung der Kameliensaison 2019 im Wolfstal. Die Sonne schien herrlich, der verbliebene Schnee glitzerte – perfekte Bedingungen für einen Winterspaziergang mit dem Kamelienhaus als Ziel.

Knapp 50 Sorten

Das war am Sonnabend um 11 Uhr gut gefüllt, als Matthias Wolf, stellvertretender Vorsitzender des Heimmatvereins, die ersten Besucher begrüßte. Diese bekamen zum Auftakt noch nicht ganz so viele Blüten wie in den vorigen Jahren zu sehen. Nach langem und trockenem Sommer hatte sich die Sonne in den Monaten Oktober und November rar gemacht, weshalb die Blüten diesmal noch nicht ganz so üppig entfaltet sind. Trotzdem gibt es bereits genug zu bestaunen. Knapp 50 verschiedene Kamelien-Sorten, davon etwa 15 fest im Kamelienhaus eingepflanzt – die anderen in Blumentöpfen, garantieren dafür. Wobei die größte und älteste Wolfstal-Kamelie, die 200-jährigeAlba Plena, im Mittelpunkt steht. Und natürlich freuen sich die Heimatfreunde über jeden Besucher, der zwei- oder mehrmals ins Wolfstal kommt, um die voranschreitende Blüte mitzuverfolgen.

Stadtgärtner eine Pflanzen-Versteher

„Seit fast zwei Jahrzehnten kümmert sich nun schon der Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Stadt um das Kamelienhaus. Es sind einige Mitglieder, die in der Saison Wochenende für Wochenende im Gewächshaus ehrenamtlichen Dienst tun und damit den Besuchern eine Besichtigung ermöglichen“, würdigte Matthias Wolf den Einsatz seiner Vereinskolleginnen und -kollegen. Lob zollte Wolf auch dem Stadtgärtner Ingolf Kirschstein: „Er ist ein Frauenversteher. Pflanzen sind ja alle weiblich. Man kann sich nur immer wieder wundern, wie es dieser Mann schafft, so eine Pracht zu zaubern.“ Etwas größeren Pflegeaufwand als sonst musste er wegen des trockenen Sommers im Vorjahr leisten, bestätigte Kirschstein. „Es hat sich gelohnt. Die Kamelien haben es ganz gut überstanden. Der Knospenansatz ist nicht schlecht“, sagte der Stadtgärtner.

Vier Besuchermagneten an einem Wochenende

Erfolg für die Saison wünschte Roßweins Bürgermeister Veit Lindner, der als Geschenk einige Flaschen Glühwein für besonders kalte Wolfstal-Tage dabei hatte. Walter List, Vorstandsmitglied der Mitteldeutschen Kameliengesellschaft, überbrachte den Roßweinern Grüße derselben.

Martina Thiele, Vorsitzende des Heimatvereins, wies auf ein ganz besonderes Wochenende hin: „Am 23. und 24. Februar lockt Roßwein gleich mit vier Anziehungspunkten – dem Dampfmaschinenfest an der Stadtbadstraße, einer Modelleisenbahnausstellung an der Döbelner Straße sowie dem geöffneten Heimatmuseum am Markt und dem Kamelienhaus im Wolfstal.“

Von Olaf Büchel