Roßwein: Polizei schweigt zu Durchsuchung An der Kirche

Rosswein. Razzia an der Kirche! Ungefähr ein Dutzend Polizisten durchsuchten am Mittwochmorgen eine Wohnung in Roßwein. Neben den uniformierten Beamten waren auch Kriminalpolizisten im Einsatz. Worum es bei der Aktion ging, wollte Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, nicht sagen. Er verwies auf laufende Ermittlungen.

Razzia gegen Rechten?

Nach Informationen der DAZ wohnt in dem Haus mit der durchsuchten Wohnung ein vielfach vorbestrafter Mittvierziger, der sich in einer der beiden asylkritischen bis ausländerfeindlichen Initiativen in Roßwein engagiert, die überwiegend in den sozialen Netzwerken im Internet aktiv sind.

Berufungsverfahren steht noch aus

Ob die Aktion tatsächlich ihm galt, bleibt unbestätigt. Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt die Behörde aktuell nicht wegen neuer Tatvorwürfe gegen den Mittvierziger. Einzig das Berufungsverfahren gegen das Urteil des Amtsgerichtes Döbeln ist noch offen. Im Oktober vergangenen Jahres hatte ihn das Schöffengericht wegen der Beihilfe zur Drogeneinfuhr zu anderthalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Von daz