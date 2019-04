Beim Klang des Namens Karl May sind viele Bilder schnell im Kopf: Winnetou mit Silberbüchse, Old Shatterhand mit Bärentöter und Henrystutzen auf Hatatitla. Doch auf dem Weg zu schriftstellerischer Reife schrieb May eine Reihe von Dorfgeschichten, die in der erzgebirgischen Heimat spielen. Die Kenner Andreas Barth und Mario Espig stellen diese am Freitag auf Schloss Schleinitz vor.