Roßwein: berauschter Fahrer landet mit 3,86 Promille im Graben

Rosswein. Im Graben gelandet ist ein Renaultfahrer am Freitag, gegen 15.55 Uhr, auf der Roßweiner Stadtbadstraße. Dabei hatte er noch Glück. Der 43-Jährige befuhr die Stadtbadstraße. An der Auffahrt zur Döbelner Straße beachtete er einen vorfahrtsberechtigten Pkw nicht. Der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Autos konnte einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung vermeiden. Der Renaultfahrer rollte trotzdem geradeaus in den Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der Mann hatte laut Test 3,86 Promille. Der Führerschein verblieb bei der Polizei, es erfolgte eine Blutentnahme.

Von daz