Ab 1. Juni hat Leisnig einen zweiten Bürgermeister: den 33-jährigen Robert Zillmann aus dem Ortsteil Altleisnig. Er tritt sein Amt als Stadtoberhaupt von Colditz an, übernimmt damit vom Amtsvorgänger einen Konflikt: Colditz will den Schulanbau in Böhlen verhindern. Auch Kinder aus Leisnigs Ortsteilen lernen dort. Wie positioniert sich Zillmann?