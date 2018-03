Roßweiner Gastwirt sauer: „Wir sind auch das SPD Stammlokal“

Rosswein. Lukas Grolp hat die Nase voll. Am späten Freitagabend sind große Teile der Fassade seines Hotel Stadt Leipzig beschmiert worden, genauso der Speisekartenkasten am Haus und die Eingangstür. Nicht nur die Polizei, bei der er inzwischen Anzeige erstattet hat, geht aufgrund des gesprühten Schriftzuges „Fuck AFD, fuck Nazis“ von einer politisch motivierten Aktion aus. Erst vor kurzem hatte sich in seinem Lokal die AFD Mittelsachsen versammelt.

Gastwirt steht Vermummten gegenüber

Es war bereits alles dunkel im Lokal am Freitagabend, als Lukas Grolp ein Geräusch an der Tür hörte. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er noch die Vorbereitungen für eine große Gästegruppe am nächsten Tag getroffen und hatte gerade die Lichter gelöscht. Als er zur Tür ging und diese öffnete, stand er dann einer vermummten Person gegenüber, die offenbar genauso erschrocken schien wie er. „Wenn ich andere Schuhe angehabt hätte, hätte ich ihn mir geschnappt“, sagt Lukas Grolp aufgebracht.

Schmierereien als Reaktionen auf AFD-Treffen

Für ihn ist diese Tat nicht lustig und auch keine Lappalie. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass sein Lokal Opfer von solchen Schmierereien wurde. „Ich kann nicht jedes Mal hinterher malern, da werde ich nie fertig. Außerdem kostet es auch immer wieder Geld, das ich nicht habe.“ So machen er und seine Frau das ab, was abzumachen geht. „Es kotzt mich an“, sagt der Gastwirt, der sich sicher ist, dass die Tat eine Reaktion auf die jüngste AFD-Versammlung in seinem Lokal ist.

SPD tagt auch im Stadt Leipzig

„Ich kann mir nicht unbedingt aussuchen, wen ich reinlasse und wen nicht, ich muss auch wirtschaftlich denken“, rechtfertigt er sich. „Ich bin Gastwirt und kein Politiker.“ Außerdem sei das Hotel Stadt Leipzig quasi auch das Vereinslokal der Roßweiner SPD. „Irgendwo müssen die sich ja treffen, es gibt nicht so viel Auswahl in Roßwein.“ Lukas Grolp ist sich sicher, dass solche Aktionen das der AFD zugewandte Denken nur noch verstärken. „Ich habe ehrlich gesagt fast damit gerechnet, dass so etwas passiert“, sagt er. Nicht nur sein Lokal wurde an diesem Abend beschmiert. Auch auf der großen Fassade am Parkplatz gegenüber der Post verewigte sich der Täter.

Von Manuela Engelmann