Roßwein/Nossen

Fast 60 Jahre hat die Dampflokomotive der Baureihe 35 auf dem Kessel. Noch bis in die 1980er Jahre zog das 1600 Pferde starke Schienenfahrzeug Personen- und Eilzüge, auch nach Döbeln. Nun steht sie als Dauerleihgabe bei der IG Dampflok Nossen. Und war am Sonnabend gefragter Hintergrund für die Hochzeitsbilder von Matthias und Heike Liebscher. Nach der Trauung im Roßweiner Standesamt ging es nämlich zum Feiern auf das Gelände der Bahnfreunde in Nossen. Allerdings nicht mit dem Zug (geht ja derzeit leider nicht, fährt ja keiner), sondern im Cadillac Fleetwood, einem US-amerikanischen Straßenkreuzer mit V8-Motor.

Warten auf Fördergeld

„Wir sind Eisenbahnfreunde. Viele Menschen heiraten ja auf Burgen und Schlössern, wir dagegen wollten die Technik, die Lokomotiven und das Bahn-Ambiente“, sagt Matthias Liebscher. Der 40-Jährige baut gerade mit seiner Frau Heike das Haus neben dem Rheinischen Hof aus und um, hofft jetzt auf Fördergeld für die Dachsanierung. Jetzt standen aber erstmal die Vorbereitungen der Hochzeitsfeier im Vordergrund.

Zug in die Freiheit

Mit leeren Händen kamen sie übrigens nicht zur IG Dampflok Nossen ins ehemalige Bahnbetriebswerk. Einen Spendenscheck, wegen des Hochzeitdatums natürlich über 188,18 Euro, übergab das Paar an den stellvertretenden IG-Vorsitzenden Andreas Rost. „Darüber freuen wir uns sehr, Geld ist immer willkommen“, sagte er. Denn der Verein hat noch viel vor, will in einer Art Freilichtmuseum die „Züge in die Freiheit“ ausstellen. Jene brachten die Prager Botschaftsflüchtlinge 1989 in den Westen.

Von Dirk Wurzel