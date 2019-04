Rosswein

Die SPD Roßwein zieht ausführlich Bilanz über ihre Arbeit zwischen 2014 und 2019. Die Sozialdemokraten haben dafür eine Broschüre erarbeitet, die auf der Internetseite der SPD Roßwein abrufbar ist und die bereits an alle Haushalte in Roßwein verteilt wurde. „Gesagt. Getan – Miteinander in Roßwein“, so lautet der Titel dieser bebilderten Bilanz, die in dieser Form ein politisches Novum für die Muldestadt ist.

Jeden Programmpunkt geprüft

„Parteien wird oft nachgesagt, sie würden nach der Wahl anders handeln, als sie vor der Wahl versprochen haben. Diesem Vorwurf wollen wir mit unserer Broschüre deutlich widersprechen“, erklärt Uwe Hachmann, Fraktionsvorsitzender der SPD im Roßweiner Stadtrat. Die Sozialdemokraten hätten sich dazu entschlossen offen und ehrlich Bilanz zu ziehen. Hachmann: „Dazu haben wir jeden einzelnen Punkt unseres Wahlprogramms von 2014 überprüft und berichten, was wir erreichen konnten und was nicht. Diese Bilanz kann sich sehen lassen.“

Keine Abstriche bei der Turnhalle

Im Bereich „Bildung, Familie, Senioren“ steht für die SPD der Oberschulcampus ganz oben auf der Liste. Die sanierte Schule und die neu gebaute Sporthalle seien zentral für die künftige Entwicklung in der Stadt. „Es hat sich als richtig herausgestellt, dass wir keine Abstriche bei der Turnhalle gemacht haben“, heißt es in der Broschüre. Die Roßweiner SPD findet auch: in jeden Ortsteil gehört ein guter Spielplatz. Seit 2014 sind solche in Haßlau, Gleisberg und in Roßwein entstanden, gerade wird einer in Otzdorf gebaut. Für die Senioren sei das beliebte Seniorencafé als Veranstaltung der Stadt erhalten worden, altersgerechtes und betreutes Wohnen soll in den ehemaligen Studentenwohnheimen entstehen.

Viel erreicht, darauf aufbauen

„Die SPD konnte in den letzten Jahren in Roßwein viel erreichen. Wir haben gemeinsam viele unserer Forderungen umgesetzt. Darauf bauen wir auf, um gemeinsam eine gute Zukunft der Stadt und seiner Ortsteile zu planen,“ erklärt Katrin Stenker, die zur Stadtratswahl die SPD-Liste anführt. Zum Themenkomplex „Verein, Sport, Kultur“ stellt die SPD fest, dass ein Ehrenamtstag und das Vereinsfrühstück ins Leben gerufen werden konnten – beides sind jährlich Veranstaltungen. Die Organisation eines Roßweiner Vereinstages ist hingegen nicht gelungen. Die bald abgeschlossene Sanierung des Stadions, inklusive des neuen Sanitärtraktes, führen die Sozialdemokraten als Errungenschaft auf. Und sie bekennen sich nach wie vor zum Striegistalradweg zwischen Roßwein und Hainichen, dessen Realisierung wegen des Engagements von Umweltschützern jedoch fraglich ist.

Keine Fortschritte bei Brachen

Bei der weiteren, schrittweise geplanten Beseitigung von Industriebrachen konnten laut SPD keine großen Fortschritte erzielt werden. Als Grund dafür führen die Sozialdemokraten in der Rubrik „Stadtsanierung, Sauberkeit, Ordnung“ die Eigentümerverhältnisse an. Den Roßweiner Zukunftsworkshop bezeichnen sie als „Erfolgsprojekt“, das Bürgerhaus als „wichtiges Ergebnis“. In der Broschüre heißt es: „Gegen Kritiker durchsetzen konnte die SPD den Erhalt und die Sanierung der Roßweiner Post.“ Diese ist jetzt Medizin- und Gesundheitszentrum.

Hochwasserschutz : Weitere Schritte

Die Abbestellung des Personenzugverkehrs auf der Strecke Döbeln-Meißen konnte auch die Roßweiner SPD nicht verhindern. Sie setze sich aber dafür ein, dass die Zugverbindung Richtung Dresden wieder aktiviert wird. Der Vorsitzende der Roßweiner SPD selbst, Henning Homann, steht als Landtagsabgeordneter an der Spitze einer Gruppe engagierter Menschen, die sich das zum Ziel gesetzt haben. Beim Hochwasserschutz verweist die SPD auf das angeschaffte flexible System, das aber nur abschnittsweise helfen kann. „Ein wichtiger erster Schritt, dem weitere folgen müssen“, so die Sozialdemokraten. Sie sagen an dieser Stelle aber nicht, was für Schritte das sein sollen.

Speckgürtel werden

In den nächsten Tagen wollen die Sozialdemokraten ihr Programm für die Stadtratswahl am 26. Mai vorstellen. Die Richtung stehe bereits fest. „Um Roßweins Zukunft weiter positiv zu gestalten, dürfen wir nicht nur in Legislaturperioden denken, sondern langfristiger. Wir wollen, dass Roßwein stärker von den wachsenden Metropolen, hier vor allem von Dresden, profitiert“, sagt Fraktionschef Uwe Hachmann. Das Zukunftsprojekt der SPD heißt: „Wir werden Speckgürtel“. Dazu brauche es nicht nur eine neue Bahnlinie zwischen Döbeln über Roßwein nach Dresden. „Wir müssen auch selber dafür sorgen, dass Roßwein attraktiver wird. Dafür werden wir konkrete Vorschläge machen“, so Katrin Stenker mit einem Blick in die Zukunft.

Die komplette Bilanz ist zudem auch auf der Internetseite des Ortsverbandes zu finden.

Von Olaf Büchel