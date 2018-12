Rosswein

Dramatik im und ums Schwimmbecken spielte sich am Wochenende im Roßweiner Stadtbad ab. Die Leute kamen in Scharen, um das zu sehen.

Das ist dem Zauberschüler vom Wolfstal aber gründlich schief gegangen. Prinz Lucas wird wohl ein Frosch bleiben... .

Der Weg zum Traumprinz

Aber es gibt einen Weg zurück zum Traumprinzen. Diesen stellten am Wochenende in mehreren Durchgängern die kleinen und großen Schwimmer des Roßweiner SV dar. Hüpfend, singend, schwimmend, tauchend. Stimmungsvoll schoben die Schwimmkinder Flöße mit Kerzen durch das Becken, während die Großen Figuren im Wasser darstellten, untereinander wegtauchten und sich dabei sogar gegenseitig unter Wasser zogen, um dann wieder geordnet aufzutauchen.

Synchronschwimmen beigebracht

„Da habe ich den Großen in meiner Leistungsgruppe mal zwischendurch das Synchronschwimmen beigebracht“, sagt – nicht ganz ernst – Liane Patzelt. Die Schwimmtrainerin übte bereits seit September jeden Sonntag mit ihren Schützlingen für die diesjährige Ausgabe des Roßweiner Märchenschwimmens – einem der Höhepunkte der Vorweihnachtszeit in der Muldestadt. Das Märchen vom Froschkönig hat Liane Patzelt selbst umgeschrieben, regionale Bezüge eingeführt und den Schluss geändert. Denn nicht die Prinzessin küsst den Frosch, sondern deren Dienerin, die nicht so hochnäsig und falsch ist, wie ihre Herrin.

Üben seit September

Zum 18. Mal begeisterte am Wochenende das Märchenschwimmen die Gäste des Stadtbades. Vier Durchgänge gab es am Sonnabend und Sonntag und immer war das Bad voller Zuschauer. Es dürften also insgesamt wieder mehr als 1000 Besucher gewesen sein. Die Veranstaltung mag Tradition haben, Routine ist sie nicht. Jedes Jahr setzt sich Liane Patzelt hin und schreibt eine neue Geschichte, trainiert neue Figuren und Choreografien. So war das auch in diesem Jahr. Das Zusammenspiel aus Action in und am Wasser, die Lasereffekte und schließlich noch ein Lied, gesungen von Maria Partzelt – Nadine Preiß und Henriette Hahnebach – diese gelungene Mischung der Elemente machte das diesjährige Märchenschwimmen wieder zu einer großartigen Show.

Unternehmen präsentieren sich

Und so äußerten sich auch die Zuschauer, als sie sich am Ausgang von Liane Patzelt verabschiedeten und frohe Weihnachten wünschten. Die Schwimmer sammelten Spenden, fast wie in der Kirche. Dass es in den Spendenbüchsen ordentlich klingelte und raschelte zeigte auch, dass es den Besuchern gut gefallen hat. Und wo gibt es das schon, außer in Roßwein, dass die Leute Werbung beklatschen? In unterhaltsamen kleinen Schauspielen präsentierten sich heimische Unternehmen und Sponsoren.

Martina Thiele verfolgte das Märchenschwimmen vom Beckenrand aus. Und sie wollte auch ihre beiden Enkelkinder, zehn und zwölf Jahre alt, sehen. Sie begeisterte vor allem die Lasershow. „Das ist mal was Neues“, sagte sie.

Von Dirk Wurzel