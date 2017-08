Roßweiner Weinberg-Schule hat eine neue Chefin

Schüler und Lehrer begrüßten Montag früh in der alten Turnhalle hinter der Roßweiner Weinbergschule Michaela Roßberg als neue Leiterin der Grundschule. Sie selbst hatte als Kind in dieser Halle Sportunterricht. Michaela Roßberg ist in Roßwein aufgewachsen und besuchte seit 1974 die Weinbergschule, die damals POS Paul Rockstroh hieß.