Rosswein

Kirschkernkissen, Stoffdrachen für windige Herbsttage, Schatten spendende Sonnensegel oder ökologische Kinderbekleidung. Das sind nur vier von zahlreichen Produkten, die die Roßweiner Werkstätten, speziell die Näherei, in großer Stückzahl für ihre Abnehmer herstellt. Insgesamt arbeiten rund 240 betreute Mitarbeiter an den beiden Roßweiner Standorten an der Wehrstraße und der Stadtbadstraße. An letzterem schauten sich am Donnerstag die Vorstandsmitglieder der Sächsischen CDU-Landtagsfraktion mit ihrem Chef Christian Hartmann an der Spitze genauer um. Sie waren auf Einladung des Döbelner CDU-Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser in die Region gekommen und am Ende stark beeindruckt davon, was die Mitarbeiter und Betreuer in den Roßweiner Werkstätten leisten.

Gute Rahmenbedingen

„Wir möchten uns hier ein Bild verschaffen und bitten sie um Hinweise, wo wir bei unserer politischen Arbeit genauer hinschauen sollen“, sagte Hartmann, gerichtet an den Geschäftsführer des Trägervereins Diakonie Döbeln, Thomas Richter und an die Werkstattleiterin, Anne Möbius.

Zunächst sprach Thomas Richter an, was bei manchem Problem und Kritikpunkt oft außer Acht gerät: „Dank unseres Sozialsystems können Menschen mit Behinderung in unseren Werkstätten jeden Tag einer sinnvollen Arbeit nachgehen und werden dabei betreut. Ich habe selten so motivierte Mitarbeiter erlebt wie hier. Alle sind freiwillig dabei. Die Rahmenbedingungen sind gut. Darauf können wir stolz sein.“ Richter ist deshalb dafür, nicht das Grundsätzliche ständig in Frage zu stellen. Was nicht heiße, dass es keinen Bedarf zum Nivellieren gibt.

Besserer Betreuungsschlüssel nötig

Der Betreuungsschlüssel ist ein Beispiel dafür. „In den Arbeitsbereichen der Werkstätten beträgt er eins zu zwölf und er müsste sich verbessern“, sagt Werkstattleiterin Anne Möbius. Es müsste auch möglich sein, den Schlüssel individueller , also bedarfsorientierter zu gestalten. „Zu uns kommen vermehrt Menschen mit psychischen Belastungen, solche die verhaltensauffällig sind. Um auf sie besser eingehen zu können, wären mehr Betreuer notwendig“, erklärt Möbius. Ein entsprechendes Positionspapier der Landesarbeitsgruppe der sächsischen Werkstätten gibt es bereits. Nun kommt es auch darauf an, wie die Politik reagiert. denn mehr Betreuer kosten mehr Geld.

Kampf um Kostenzusagen

Ohnehin sei der Kampf um Kostenzusage für die Aufnahme von Mitarbeitern mit Behinderungen ein ständiger und kein einfacher, wie Richter und Möbius schildern. Vor allem wenn es darum geht, unbefristete Kostenzusagen zu erhalten. Früher seien solche Zusagen die Regel gewesen, heute gebe es immer häufiger Befristungen, zum Teil für nur ein Jahr. Möbius: „Vor allem ist es nicht einfach, den Übergang vom zweijährigem Berufsbildungsbereich hin zum Arbeitsbereich zu bewerkstelligen. Der Kommunale Sozialverband prüft intensiv, ob die Mitarbeiter nicht vielleicht doch in den ersten Arbeitsmarkt wechseln können.“

Partner in Privatwirtschaft gesucht

Das wiederum ist wie ein Fünfer im Lotto. Über einen positiven Fall konnten die Roßweiner Werkstätten im vorigen Jahr berichten. Ein sehr guter Mitarbeiter konnte erfolgreich in eine Privatfirma wechseln. Doch so etwas sei die Ausnahme. „Wir suchen Partnerfirmen in der Region, die bereit sind, Mitarbeiter von uns fest einzustellen“, sagt Anne Möbius. In der Einarbeitungszeit bedeutet das natürlich einen zusätzlichen Aufwand. Doch das bekommen die Arbeitgeber an Fleiß und Loyalität doppelt zurück.“

Von Olaf Büchel