Rot oder weiß? Hauptsache gesellig!

Weinfest in Döbeln

Rot oder weiß? Vielleicht doch lieber rosé? Was trinken die Döbelner denn nun am liebsten für einen Wein? Dass sich die Frage nicht so leicht beantworten lässt, weiß Marina Haase. „Oftmals hängt es vom Wetter ab“, macht die Inhaberin der Döbelner Wein & Hexenküche einen Versuch.