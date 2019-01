Rudelsdorf/Waldheim

Ein Mensch, mit dem man reden kann. So hat die Knobelsdorfer Ortsvorsteherin Helga Busch den Eigentümer eines Vierseit-Hofes kennengelernt, der derzeit die Kraftfahrer zum Warten zwingt. Nämlich dann, wenn die Bauampel rot zeigt.

Zunächst für zwei Wochen

„Die Ampel wurde im Auftrag der Bauaufsicht aufgestellt. Auf Grund des möglichen Einsturzes der an die Straße angrenzenden Scheune wird der Gefahrenbereich abgesperrt“, antwortet Cornelia Kluge, Pressereferentin im Landratsamt Mittelsachsen, auf Nachfrage der DAZ. Zunächst für die nächsten zwei Wochen soll die Bauampel den Verkehr auf der Kreisstraße 7530 regeln.

Abwarten, bis der Eigentümer reagiert

Besagte Scheune des leer stehenden Vierseithofes hat ihre besten Jahre längst hinter sich. Das Gehöft liegt außerhalb des Ortes aber innerhalb der Gemarkung Rudelsdorf. Das Dach ist eingestürzt und zudem neigen sich Außenwände bedrohlich in Richtung Straße. „Die Bauaufsicht ist mit dem Eigentümer in Kontakt. Er ist für die Beseitigung der Gefährdung verantwortlich“, sagt Cornelia Kluge. Weiter will das Landratsamt vorerst nicht gehen und abwarten, ob der Eigentümer reagiert und das Gebäude sichert. „Erst wenn dieser nicht tätig wird, wird die Bauaufsicht Maßnahmen ergreifen“, sagt die Pressereferentin. Ortsvorsteherin Helga Busch glaubt, dass der Mann tätig werden wird.

Zwangsweise Aktionen

Falls nicht, kann das Landratsamt auch zwangsweise Aktionen veranlassen, wie etwa Abriss des Gebäudes per sogenannter Ersatzvornahme. Das bedeutet, das Amt schickt ein Abrissunternehmen und die Kosten werden im Grundbuch als Grundschuld eingetragen.

In Waldheim abgerissen

In Waldheim verschwand auf diesem Weg vor einem Jahr eine Bruchbude an der Talstraße. Möglich war dieses Vorgehen dort, weil sich der Hausbesitzer partout nicht um sein Eigentum kümmerte, dieses verwahrlosen und verfallen ließ, so dass Gebäudeteile abzustürzen drohten und die Allgemeinheit gefährdeten. Geplant war dieses Vorgehen bei der Talstraßen-Bruchbude schon länger, im September 2017 machte der Landkreis Geld dafür locker und im Januar 2018 begann der Abriss.

Weitere Ruinen

Im Waldheimer Stadtgebiet gibt es noch weitere solcher Ruinen. Zum Beispiel die ehemalige Fleischerei Richter an der Bahnhofstraße, den Gasthof Waldheim-Richzenhain (Gawari), den Vereinshof an der oberen Breitscheidstraße und den Gasthof Meinsberg. Zumindest bei der Gawari gelang es der Stadt, den Eigentümer zu überzeugen, einen Bauzaun aufzustellen, um Fußgänger von der Ruine fernzuhalten.

Kreis wurde zehnmal tätig

Die Bauaufsicht des Landkreises musste im vergangenen Jahr kreisweit zehnmal Ersatzvornahmen anwenden, um Gefahren abzuwenden, die von maroden Gebäuden ausgingen. „Wir hatten eigentlich 300 000 Euro für solche Maßnahmen eingeplant, mussten aber letztlich wegen der Vielzahl dringender Fälle 800 000 Euro zur Verfügung stellen“, erklärte der erste Beigeordnete, Lothar Beier dazu zum Jahrespressegespräch des Landkreises.

Von Dirk Wurzel