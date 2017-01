Döbeln. In der Breiten Straße in Döbeln fuhr am Mittwochvormittag, gegen 10.50 Uhr, ein 22-jähriger Autofahrer rückwärts und erfasste dabei eine 84-jährige Fußgängerin. Die Frau stürzte und erlitt nach derzeitigem Erkenntnisstand schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Von obü