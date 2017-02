Ehrenberg. Nicht schlecht staunten Pier Giorgo Furlan und seine Leute neulich, als rotes Absperrband quer über die Zufahrt zum Rittergut flatterte. Dazu eine Sperrscheibe und Warnbaken. Kein Durchkommen mehr. Wer ins Rittergut will, muss über die nasse Wiese schreiten und über Pfützen springen. Sein Auto kann man gleich woanders abstellen, denn auf der Wiese ist kaum Platz und an den Wegesrand der freien Strecke ist auch nicht ewig Platz fürs mobile Blech.

Grund für die Sperrung ist das marode Gebäude vorm Rittergut. Es gammelte bereits seit Jahren vor sich hin. Jetzt haben morsche Mauern und Gebälk an einigen Stellen des Gebäudes endgültig nachgegeben, wovon ein Schuttberg an der vorderen Ecke der Ruine zeugt. Dieser reicht bis auf die Straße.

„Der Baukontrolleur stand zu dem Gebäude, Lochmühlenstraße 6 in Ehrenberg, mit der Gemeinde und dem Eigentümer in Kontakt. Die Bauaufsichtsbehörde hat das Gebäude bereits seit Längerem aufgrund seines Zustandes regelmäßig in Augenschein genommen und in Bezug auf Gefahrensituationen geprüft. Unlängst wurde der Eigentümer eindeutig zum Handeln aufgefordert“, informiert Lisa-Maria Schöne, Pressereferentin des Landratsames Mittelsachsen. „Nun kam es aber zu einem unkontrollierten Einsturz einiger Gebäudeteile, die auch für den öffentlichen Straßenbereich eine Gefährdung darstellten“, so Lisa-Maria Schöne weiter. Nach ihren Worten hat nun die Gemeindeverwaltung Kriebstein kurzfristig zur Gefahrenabwehr eine Absperrung gestellt.

Aber ewig kann das so nicht bleiben. Schließlich muss die Durchfahrt wieder frei sein. Vor allem wenn der Kulturbetrieb des Vereins Centro Arte Monte Onore wieder richtig in Schwung kommt. Lisa-Maria Schöne berichtet von einem Licht der Hoffnung, das sich in diesem Fall am Horizont zeigt: „Der Eigentümer hat sich auch dergestalt geäußert, dass der Abbruch seinerseits beauftragt und vollzogen wird.“

Zwei Ruinen sind außerdem zuviel für diesen Teil des Dorfes. Zwar steht auch das ehemalige Schloss Ehrenberg in Trümmern. Aber das befindet sich auf dem Grundstück des Rittergutes. Pier Giorgo Furlan hat es weitgehend gesichert, so dass von dieser Ruine keine Gefahr ausgeht.

Von Dirk Wurzel