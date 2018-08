Hartha

Mehrere Häuser hat die Polizei seit 5 Uhr morgens am Mittwoch in Hartha durchsucht. Der Einsatz, an dem auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Sachsen beteiligt sind, betrifft Gebäude an der Bahnhofstraße und der Mittweidaer Straße in Hartha. Auch Beamte der Spurensicherung waren im Einsatz.

Es handelt sich um eine Polizeiaktion des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen. „Hintergrund sind verschiedene Verfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig, die diese wegen versuchten Mordes und schweren Bandendiebstahls führt“, erklärt Tom Bernhardt, Sprecher des LKA Sachsen, auf Anfrage. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig und das LKA informieren, laufen die Maßnahmen im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz und in der Stadt Leipzig. „Zum gegenwärtigem Zeitpunkt wurden insgesamt drei Festnahmen wegen eines bestehenden Haftbefehls im Verfahren wegen versuchten Mordes und drei vorläufige Festnahmen im Verfahren wegen schweren Bandendiebstahls realisiert. In beiden Verfahren fanden Durchsuchungen von Wohnräumen statt“, heißt es in einer Mitteilung. Der Einsatz in Hartha ist Bestandteil dieser umfangreichen Exekutivmaßnahmen. Ob es auch in Hartha Festnahmen gab, ist bislang noch nicht bekannt.

Von Olaf Büchel