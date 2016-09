Rosswein.



Um es vorwegzunehmen: die Sozialdemokraten der drei Ortsvereine wollen das Dreiertreffen am Leben erhalten und in den nächsten Jahren fortführen – mit einer Einschränkung. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir im nächsten Jahr einmal aussetzen und es keine Zusammenkunft gibt. Bönen wäre eigentlich dran gewesen. Doch in Nordrhein-Westfalen ist Landtagswahl, außerdem ist nächstes Jahr Bundestagswahl, da kommt einiges zusammen“, erklärt der Vorsitzende der Roßweiner SPD-Stadtratsfraktion Uwe Hachmann, der die Organisation des 25. Treffens am Wochenende in Roßwein leitete. Vorgesehen ist, dass nach der einjährigen Pause das Dreiertreffen 2018 in Freiberg (Neckar), 2019 dann wieder in Bönen und 2020 in Roßwein stattfindet. In dem Jahr feiert Roßwein sein 800-jähriges Bestehen, was zusätzlich für ein Dreiertreffen an der Mulde spricht.

Dass es nicht nur große Wahlen sind, die ein Pausieren von Bönen im nächsten Jahr sinnvoll erscheinen lassen, wurde schon im Vorfeld des diesjährigen Treffens deutlich. Denn es gab Unstimmigkeiten, die ausgerechnet vom mit rund 300 Mitgliedern stärksten Ortsverein in Bönen ausgingen. (Der Ortsverein Freiberg/N. zählt zirka 55 und der Roßweiner aktuell noch elf Mitglieder.) Vorfälle in Bönen und in der dortigen SPD-Fraktion hatten zu einem Zerwürfnis geführt, in dessen Folge vier Personen ausgetreten sind. Darunter auch langjährige Mitstreiter des Dreiertreffens. In Roßwein diskutierten nun wiederum die Genossen, ob man die „Abtrünnigen“ überhaupt einladen und willkommen heißen könne, schließlich handelt es sich bei aller persönlicher Verbundenheit immer noch um ein SPD-Treffen. Der ehemalige Bönener SPD-Fraktionschef Klaus Herbst gehört zu den Betroffenen. Er war trotzdem mit nach Roßwein gekommen und äußerte die Beweggründe für sein Handeln. Uwe Hachmann: „Es war gut, dass er dazu vor uns allen Stellung bezogen hat.“

Auf die Besonderheit des Dreiertreffens hatten bereits am Freitag Martina Heinz vom Ortsverband Freiberg/N. und Roswitha Solny von den Sozialdemokraten aus Bönen hingewiesen. „Die Zusammenkünfte waren immer super spannend. Wir haben gesehen, was es für Parallelen gibt bei den Schwierigkeiten in Ost und West, und welche Unterschiede“, sagte Martina Heinz. Da die jeweiligen Besucher oft auch direkt bei SPD-Gastfamilien übernachteten, kamen sehr intensive persönliche Beziehungen zustande.

Von Olaf Büchel