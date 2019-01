Döbeln

Am 6. April wird wieder gewandert. Beim 35. Sachsen-Dreier der Abteilung Wandern und Bergsteigen des ESV Lok Döbeln geht es wieder in Richtung Leisnig. Mehrere tausend Teilnehmer werden vom Lok-Stadion in Großbauchlitz aus ihr Ticket lösen und eine der sechs verschieden langen Strecken unter die Wanderfüße nehmen. Hinter den Kulissen der beliebtesten Veranstaltung ihrer Art in Sachsen werden wie immer viele Rädchen ineinander greifen, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert. Personell und organisatorisch ist das Großereignis abgesichert, definitiv für dieses Jahr.

Damit das auch für die Zukunft des Sachsen-Dreiers gesagt werden kann, ergreifen die Mitglider der Abteilung schrittweise Maßnahmen. Es soll und muss zu einer personellen Neuaufstellung des Organisationsteams kommen, dessen derzeitige Mitglieder zum Teil schon seit über 30 Jahren ihr Scherflein zum Gelingen der Frühlingswanderung beitragen und entsprechend fortgeschrittenen Alters sind. „Wir brauchen einen Generationswechsel“, sagt Günter Schär, der den Sachsen-Dreier dazumal mit aus der Taufe gehoben hat und seit vielen Jahren Organisationsleiter der Veranstaltung ist.

Rückzug aus der ersten Reihe

Ein erster Schritt ist getan, auch wenn sein Nachfolger mit 66 Jahren gerade mal acht Jahre jünger ist als er selbst. Doch Axel Weise, der erst seit einem Jahr Mitglied im Verein ist, bringt frisches Blut und viel Motivation mit.

Der Bauingenieur im Ruhestand ist selbst schon mehr als zehnmal beim Sachsen-Dreier mitgewandert. Als er mitbekam, dass neue Leute gesucht werden, weil die Veranstaltung sonst auf der Kippe steht, bot er kurzerhand seine Hilfe an. „Der Sachsen-Dreier muss doch weiter bestehen! Impulsiv wie ich bin, hab ich mich bereiterklärt mitzumachen“, sagt er und lacht. Im April 2018 hat Axel Weise das erste Mal die Strecke mit markiert. Und er ist inzwischen quasi Günter Schärs Schatten bei der Organisation des Sachsen-Dreiers geworden. Schließlich wird er derjenige sein, der zukünftig der Kopf einer der größten Frühlingswanderungen in Sachsen ist.

Günter Schär wird sich zurückziehen aus der ersten Reihe. In diesem Jahr noch arbeiten beide Männer gemeinsam die Listen der Vorbereitung und der Durchführung am Veranstaltungstag selbst ab. Doch schon im nächsten Jahr sollen die Amtsgeschäfte in Axel Weise Händen liegen.

Es bleibt unkompliziert

Besonders wichtig ist dem 66-Jährigen, dass sich am unkomplizierten Charakter des Sachsen-Dreiers nichts ändern soll. „Wir werden häufig mit der Sieben-Seen-Wanderung in Leipzig verglichen“, sagt er. „Und die Leute fragen uns, warum wir dies und das nicht auch noch mit anbieten.“ Doch genau davon nehmen die Lok-Organisatoren Abstand. Der Sachsen-Dreier soll bleiben, was er bisher war und weswegen er wahrscheinlich auch so stark frequentiert ist: Eine Sportwanderung, kein Volksfest mit Rosterbuden. Wichtig für den Fortbestand des Sachsen-Dreiers ist aber nicht nur ein Nachfolger für Günter Schär. Generell gilt es, die Organisation effektiver zu gestalten und natürlich neue Helfer zu finden. „Es gibt viele, die 30 Jahre mit dabei sind. Sie wollen einfach zukünftig nicht mehr den Hut aufhaben“, kann Günter Schär nachvollziehen. Deshalb sucht die Abteilung jüngere Leute, die bereit wären, vor allem auch an dem Veranstaltungswochenende helfend zur Hand zu gehen. „Vielleicht gelingt es uns ja schon in diesem Jahr auf jüngere Leute zurückzugreifen, die dann im nächsten Jahr beispielsweise das Strecke Markieren schon allein übernehmen könnten“, so Axel Weise. Momentan sind etwa 25 Leute in die Vorbereitung des Sachsen-Dreiers integriert. Ein wesentlicher Teil davon wird nach diesem 35. Mal zurücktreten.

Verstärkung gesucht Das Sachsen-Dreier-Team sucht Verstärkung, vor allem bei: der Vorbereitung und Organisation der Wanderung, bei den Finanzen und für die Statistik; für die Aufgaben an Start und Ziel; für die Einrichtung und die Betreuung der Verpflegungsstellen; für Medien- und Grafikdesign; Pressearbeit und Sponsoring. Geboten wird: Mitarbeit in einem Team mit 35-jähriger Erfahrung; jede Menge Spaß und Bewegung im Freien bei überschau- und planbarem Zeitaufwand; Dank und Anerkennung von zirka 3000 Wanderern. Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und neue Ideen sind genauso wie die Freude am Wandern und der Spaß an Teamarbeit hilfreiche Wegbegleiter Bei Interesse wenden an: Axel Weise, Tel. 03431/57 17 61; Günter Schär, Tel. 03431/57 14 20; E-Mail: sachsen-3er@web.de

In 72 Tagen fällt der Startschuss für den 35. Sachsen-Dreier. Ab 6.30 Uhr bis 11 Uhr kann vom Stadion Großbauchlitz aus gestartet werden.Die Strecken stehen fest, und sie führen wieder rechts und links der Freiberger Mulde zwischen Döbeln, Leisnig und Gorschmitz auf sechs verschiedenen Strecken entlang. Gelaufen werden können 8, 17, 19, 26, 38 und 47 Kilometer. Eine zweite Startmöglichkeit gibt es mit Unterstützung der Stadtverwaltung Leisnig und der Regiobus Mittelsachsen GmbH von 7.30 Uhr bis 11 Uhr auf dem Markt in Leisnig. Das Ziel für alle Strecken befindet sich im Döbeln-Großbauchlitzer Lok-Stadion, wo es auch die Urkunde gibt. Auch eine Teilnahme-Bestätigung im Krankenkassen-Bonusheft ist möglich.

Von Manuela Engelmann-Bunk