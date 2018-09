Waldheim

“Sachsenkreuz lebt – Sachsen malen für Sachsen“ lautete das Motto, unter dem der Freundeskreis Hartha – Leisnig – Waldheim alle künstlerischen Talente der Region dazu aufrief, ihre Werke einzusenden. Diese sind nun im Rahmen einer Ausstellung im zweiten Obergeschoss des Waldheimer Rathauses noch bis zum 4. Oktober zu sehen. Am Dienstag wurde sie offiziell eröffnet.

Bürgermeister würdigen Künstler

Waldheims Rathausherr Steffen Ernst (FDP) würdigte das Engagement der Künstler, die größtenteils der Einladung an die Zschopau gefolgt waren: „Ich denke, es ist eine große Sache, dass einheimische Künstler in Zusammenarbeit das Rathaus füllen.“ Auch Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) zeigte sich überzeugt: „Der Freundeskreis lebt.“ Gleichermaßen räumte er jedoch ein: „Das kann vom Städtebund auf administrativer Ebene manchmal nicht so sagen.“

Freundeskreis will gemeinsame Projekte anleiern

Die drei Kommunen enger zusammen zu bringen hat sich der Freundeskreis seit jeher auf die Fahnen geschrieben. „Wie Herr Goth schon angedeutet hat ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir sollten immer Dinge ausprobieren und Ideen gemeinsame tragen“, betonte Dietmar Hack vom Freundeskreis. Eines dieser Projekte ist die Kunstausstellung, die als Wanderausstellung durch das Sachsenkreuz angelegt ist und nun jedes Jahr unter einem ausgewählten Thema stattfinden soll. „Damit wollen wir auch Vorbehalte brechen und die Hemmschwelle senken, sich und seine Kunst den Leuten zu zeigten“, erklärt Hack. Denn viele Talente malen für sich im Verborgenen. Denen möchte der Freundeskreis eine Plattform bieten.

Malunterricht von Bob Ross

Genutzt hat diese unter anderem der Waldheimer Helmut Kirchhübel, der zwei seiner Werke im Rathaus präsentiert. Das Ölgemälde „Blick aufs Rathaus“ zeigt das historisch Gebäude vom Westufer der Zschopau aus betrachtet. „Daran habe ich bestimmt 15 Stunden gesessen“, sagt der 83-jährige Waldheimer, der seit frühen Schulzeiten gerne malt. Zuhause haben sich mittlerweile 90 Bilder angesammelt. „Zu jeder Jahreszeit habe ich passende Motive, die ich dann auch entsprechend im Haus aufhänge“, verrät Kirchhübel. „Mein Lehrer“, so der Waldheimer, „war eigentlich Bob Ross mit seiner Fernsehsendung.“ Denn auch hierzulande ist der US-amerikanische Maler mit ruhiger Stimme und Afro-Frisur durch seine Fernseh-Malkurse „The Joy of Painting“ bekannt.

Neben Kirchhübel folgten noch acht weitere Künstler dem Aufruf. Insgesamt 20 Exponate schmücken nun vorübergehende das Waldheimer Rathaus.

Von André Pitz